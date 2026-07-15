Sodimac cerrará histórica tienda en Santiago: Será reemplazada por nuevo local que se instalará en Chile

15 jul. 2026 - 16:17 hrs.

Sodimac confirmó el cierre de su tienda Homecenter ubicada en Mallplaza Los Dominicos, en la comuna de Las Condes, poniendo fin a años de funcionamiento en uno de los principales centros comerciales del sector oriente de Santiago.

La decisión no responde a una reducción de operaciones, sino que dará paso a la llegada de un nuevo actor al mercado nacional. En el espacio que dejará la cadena de mejoramiento del hogar se instalará la primera tienda de PriceSmart en Chile, marcando el debut del formato de clubes de membresía en el país.

¿Cuándo cierra el Sodimac de Mallplaza Los Dominicos?

La tienda Homecenter de Sodimac dejará de funcionar el 31 de julio. Desde la empresa señalaron a Chócale que la mayoría de los trabajadores serán reubicados en otras sucursales y explicaron que la medida forma parte de una evaluación permanente de su red de tiendas.

Asimismo, indicaron que en la comuna de Las Condes continuarán operando los Homecenter de Parque Arauco y avenida Las Condes, además del formato Constructor ubicado en Cantagallo.

La compañía también adelantó que espera inaugurar una nueva tienda en Chicureo, comuna de Colina, hacia fines de este año.

El espacio será ocupado por el primer PriceSmart de Chile

Tras el cierre de Sodimac, el local será utilizado por PriceSmart, cadena estadounidense de clubes de membresía similar a Costco, que hará su ingreso al mercado chileno.

La tienda se ubicará en el subsuelo (piso 0) de Mallplaza Los Dominicos, nivel donde actualmente también funcionan un supermercado Tottus y diversos locales de servicios.

Entre las características del espacio destacan su conexión directa con los estacionamientos mediante rampas para carros y la gran altura de sus techos, condiciones ideales para el modelo de negocio de este tipo de establecimientos.

Mallplaza apuesta por renovar su oferta comercial

El gerente de la División Chile de Mallplaza, Alfredo Camponovo, explicó que la incorporación de nuevos operadores forma parte de una estrategia de transformación del centro comercial.

"Esto se alinea plenamente con nuestra estrategia de transformación, orientada a reconvertir los espacios para crear experiencias únicas que respondan directamente a las necesidades e intereses de las personas", señaló.

El cierre de Sodimac corresponde a la segunda salida de una tienda ancla en Mallplaza Los Dominicos durante este año, luego de que en enero Ripley también dejara de operar en el recinto. En esta ocasión, sin embargo, el espacio será ocupado por un nuevo operador internacional que debutará en Chile.

Todo sobre Negocios