Biministro Mas llama a dejar las diferencias por la megarreforma: "Estas reformas no tienen nada político"

13 jul. 2026 - 13:48 hrs.

¿Qué pasó?

El avance de la megarreforma sigue enfrentando un escenario de incertidumbre en el Congreso, por lo que biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, llamó a debatir más allá de las diferencias políticas. En medio del compromiso del Gobierno de crear 50 mil empleos de aquí a octubre, la autoridad pidió centrar la discusión en la situación laboral del país. También solicitó respaldar una iniciativa que, según afirma el Gobierno, busca reactivar la economía, reducir la burocracia, atraer inversión extranjera y fomentar la contratación.

Durante una entrevista con Radio Infinita, el secretario de Estado reconoció que la tramitación del proyecto ha tenido dificultades y que siempre existe la posibilidad de que no prospere. Sin embargo, sostuvo que el trabajo realizado hasta ahora ha permitido construir acuerdos.

"Esta puede ser la reforma más relevante"

"Esta puede ser la reforma más relevante en forma en materia económica en los últimos 40 año . Por eso no ha sido fácil transitar en toda su aprobación, pero el equipo que la ha liderado, yo creo que lo ha hecho bastante bien tratando de sumar aliados", afirmó Mas.

Para el ministro, el foco de la discusión debe estar en el impacto que puede tener la reforma frente al actual escenario laboral, por lo que llamó al mundo político a respaldar su avance por encima de las diferencias entre los distintos sectores.

"El llamado que hago yo hoy día al mundo político es que tomemos una altura relevante frente al tema del desempleo. Es una emergencia social la que tenemos y, más allá de nuestros pensamientos políticos, creo que es muy relevante sumar esfuerzos en dar estabilidad, en aprobar este tipo de reformas que, la verdad, no tienen nada político", sostuvo.

La meta de crear 50 mil empleos

La conversación también abordó el compromiso asumido por el Gobierno de generar 50 mil nuevos empleos antes de octubre. Consultado sobre qué ocurriría si esa meta no se alcanza, Mas aseguró que el Ejecutivo mantendrá los esfuerzos hasta el final.

"Vamos a trabajar hasta el último día para que se cumpla. Estamos generando un montón de iniciativas y ojalá la buena noticia sea que pasemos los 50.000", señaló.

El biministro cerró el tema insistiendo en que el principal desafío sigue siendo la cantidad de personas que hoy buscan trabajo, más allá de si la meta se cumple exactamente en los plazos fijados.

"El drama de los 950.000 desempleados es mucho más importante que si esos 50.000 se cumplen o no", concluyó.

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