Hasta 85 mm de lluvias y viento de 100 km/h : Emiten alertas meteorológicas en 12 regiones de Chile por sistema frontal
¿Qué pasó?
Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió cinco alertas en 12 regiones del país por diversos fenómenos meteorológicos que se presentarán durante esta semana.
Según el sitio web del organismo, las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".
Alertas por precipitaciones
Debido a un frente frío, se encuentra vigente una alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes" en la precordillera y la Cordillera de la región de La Araucanía, además de la precordillera de la región de Los Ríos, desde la mañana de este martes hasta la noche del miércoles.Ir a la siguiente nota
Se estiman que caigan los siguientes montos:
- Precordillera: entre 60 y 80 milímetros el miércoles
- Cordillera: entre 60 y 80 milímetros y entre 25 y 30 centímetros el miércoles
- Precordillera: entre 45 y 80 milímetros el martes
También se emitió otra alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes", por un sistema frontal, en diversos sectores entre las regiones de Atacama y del Biobío, a partir de la madrugada del martes hasta la noche del sábado.
Se estiman los siguientes montos de lluvia en cada sector:
- Litoral: entre 15 y 25 milímetros el viernes y el sábado
- Cordillera de la Costa y sectores de valles: entre 20 y 30 milímetros el viernes y el sábado
- Pampa: entre 20 y 30 milímetros el viernes y el sábado
- Precordillera: entre 20 y 40 milímetros el viernes y el sábado
- Litoral: entre 30 y 40 milímetros el jueves y el viernes, y entre 25 y 35 milímetros el sábado
- Cordillera dela Costa: entre 35 y 45 milímetros el jueves y el viernes, y entre 30 y 40 milímetros el sábado
- Precordillera y valles precordilleranos: entre 40 y 50 milímetros el jueves y el viernes, y entre 35 y 45 milímetros el sábado
- Litoral: entre 50 y 60 milímetros el jueves y el viernes, y entre 35 y 45 milímetros el sábado
- Cordillera de la Costa: entre 50 y 60 milímetros el jueves y el viernes, y entre 40 y 50 milímetros el sábado
- Precordillera y valles precordilleranos: entre 55 y 65 milímetros el jueves y el viernes, y entre 40 y 50 milímetros el sábado
- Cordillera de la Costa: entre 50 y 60 milímetros el jueves y el viernes, y entre 40 y 50 milímetros el sábado
- Valle: entre 40 y 60 milímetros el jueves y el viernes, y entre 35 y 45 milímetros el sábado
- Precordillera: entre 45 y 65 milímetros el jueves, entre 40 y 60 milímetros el viernes, y entre 35 y 45 milímetros el sábado
- Litoral: entre 45 y 65 milímetros el jueves, y entre 40 y 60 milímetros el viernes
- Cordillera de la Costa: entre 50 y 70 milímetros el jueves, y entre 40 y 60 milímetros el viernes
- Valle: entre 40 y 60 milímetros el jueves y el viernes
- Precordillera: entre 50 y 70 milímetros el jueves y el viernes
- Litoral: entre 60 y 80 milímetros el miércoles, y entre 40 y 60 milímetros el jueves
- Cordillera de la Costa: entre 60 y 80 milímetros el miércoles, y entre 40 y 60 milímetros el jueves
- Valle: entre 60 y 80 milímetros el miércoles, y entre 40 y 60 milímetros el jueves
- Precordillera: entre 60 y 80 milímetros el miércoles y el jueves
- Litoral: entre 60 y 80 milímetros el martes, y entre 40 y 60 milímetros el miércoles
- Cordillera de la Costa: entre 60 y 80 milímetros el martes, y entre 40 y 60 milímetros el miércoles
- Valle: entre 60 y 70 milímetros el martes, y entre 60 y 80 milímetros el miércoles
- Precordillera: entre 60 y 70 milímetros el martes, entre 70 y 85 milímetros el miércoles, y entre 50 y 70 milímetros el jueves
- Litoral: entre 70 y 80 milímetros el martes y entre 40 y 55 milímetros el miércoles
- Cordillera de la Costa: entre 70 y 80 milímetros el martes y entre 40 y 60 milímetros el miércoles
- Valle: entre 70 y 80 milímetros el martes y el miércoles
- Precordillera: entre 70 y 80 milímetros el martes y entre 70 y 85 milímetros el miércoles
Alertas por vientos
En el marco del sistema frontal que se aproxima, se emitió una alerta por "viento moderado a fuerte" desde la tarde de este martes hasta la noche del viernes, desde Coquimbo hasta Biobío.
Las intensidades estimadas de viento por zona son las siguientes:
- Litoral: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h el jueves y el viernes
- Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h el jueves y el viernes
- Precordillera y valles precordilleranos: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h el jueves y el viernes
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h el jueves y el viernes
- Litoral: entre 40 y 60 km/h con rachas de gata 80 km/h el jueves, y entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el viernes
- Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves
- Precordillera y valles precordilleranos: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el jueves
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves
- Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves
- Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el jueves
- Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el jueves
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves
- Litoral: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves
- Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves
- Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el jueves
- Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves
- Litoral: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves
- Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves
- Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves
- Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h el jueves
- Litoral: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves
- Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves
- Valle: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves
- Precordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h el jueves
- Litoral: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el martes y el jueves, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el miércoles
- Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el martes y el jueves, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el miércoles
- Valle: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves
- Precordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h el jueves
Además, por un sistema frontal, otra alerta por "viento moderado a fuerte" estará vigente desde la tarde del jueves hasta la noche del sábado en sectores de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Además, se espera desarrollo de viento blanco.
Las intensidades estimadas de viento por zona son las siguientes:
- Cordillera: entre 70 y 90 km/h el viernes y el sábado
- Cordillera de la Costa: entre 80 y 100 km/h el jueves, viernes y sábado
- Precordillera Alto Loa: entre 80 y 100 km/h el viernes y el sábado
- Cordillera: entre 70 y 90 km/h el jueves, y entre 80 y 100 km/h el viernes y sábado
- Cordillera: entre 80 y 100 km/h el jueves, viernes y sábado
Alerta por nevadas
Finalmente, el sistema frontal también dejó una alerta por "nevadas moderadas a fuertes" en la Cordillera de las regiones de Atacama y Coquimbo, desde la tarde del viernes hasta la noche del sábado. Además, se espera el desarrollo de ventisca.
Estos son los montos de nieve pronosticados:
- Cordillera región de Atacama: entre 30 y 60 centímetros el viernes y el sábado
- Cordillera región de Coquimbo: entre 70 y 90 centímetros el viernes y el sábado
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