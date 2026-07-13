Hasta 85 mm de lluvias y viento de 100 km/h : Emiten alertas meteorológicas en 12 regiones de Chile por sistema frontal

13 jul. 2026 - 17:39 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió cinco alertas en 12 regiones del país por diversos fenómenos meteorológicos que se presentarán durante esta semana.

Según el sitio web del organismo, las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Alertas por precipitaciones

Debido a un frente frío, se encuentra vigente una alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes" en la precordillera y la Cordillera de la región de La Araucanía, además de la precordillera de la región de Los Ríos, desde la mañana de este martes hasta la noche del miércoles.

Se estiman que caigan los siguientes montos:

Región de La Araucanía

Precordillera: entre 60 y 80 milímetros el miércoles

Cordillera: entre 60 y 80 milímetros y entre 25 y 30 centímetros el miércoles

Región de Los Ríos

Precordillera: entre 45 y 80 milímetros el martes

También se emitió otra alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes", por un sistema frontal, en diversos sectores entre las regiones de Atacama y del Biobío, a partir de la madrugada del martes hasta la noche del sábado.

Se estiman los siguientes montos de lluvia en cada sector:

Región de Atacama



Litoral: entre 15 y 25 milímetros el viernes y el sábado

Cordillera de la Costa y sectores de valles: entre 20 y 30 milímetros el viernes y el sábado

Pampa: entre 20 y 30 milímetros el viernes y el sábado

Precordillera: entre 20 y 40 milímetros el viernes y el sábado

Región de Coquimbo



Litoral: entre 30 y 40 milímetros el jueves y el viernes, y entre 25 y 35 milímetros el sábado

Cordillera dela Costa: entre 35 y 45 milímetros el jueves y el viernes, y entre 30 y 40 milímetros el sábado

Precordillera y valles precordilleranos: entre 40 y 50 milímetros el jueves y el viernes, y entre 35 y 45 milímetros el sábado

Región de Valparaíso



Litoral: entre 50 y 60 milímetros el jueves y el viernes, y entre 35 y 45 milímetros el sábado

Cordillera de la Costa: entre 50 y 60 milímetros el jueves y el viernes, y entre 40 y 50 milímetros el sábado

Precordillera y valles precordilleranos: entre 55 y 65 milímetros el jueves y el viernes, y entre 40 y 50 milímetros el sábado

Región Metropolitana

Cordillera de la Costa: entre 50 y 60 milímetros el jueves y el viernes, y entre 40 y 50 milímetros el sábado

Valle: entre 40 y 60 milímetros el jueves y el viernes, y entre 35 y 45 milímetros el sábado

Precordillera: entre 45 y 65 milímetros el jueves, entre 40 y 60 milímetros el viernes, y entre 35 y 45 milímetros el sábado

Región de O'Higgins

Litoral: entre 45 y 65 milímetros el jueves, y entre 40 y 60 milímetros el viernes

Cordillera de la Costa: entre 50 y 70 milímetros el jueves, y entre 40 y 60 milímetros el viernes

Valle: entre 40 y 60 milímetros el jueves y el viernes

Precordillera: entre 50 y 70 milímetros el jueves y el viernes

Región del Maule

Litoral: entre 60 y 80 milímetros el miércoles, y entre 40 y 60 milímetros el jueves

Cordillera de la Costa: entre 60 y 80 milímetros el miércoles, y entre 40 y 60 milímetros el jueves

Valle: entre 60 y 80 milímetros el miércoles, y entre 40 y 60 milímetros el jueves

Precordillera: entre 60 y 80 milímetros el miércoles y el jueves

Región de Ñuble

Litoral: entre 60 y 80 milímetros el martes, y entre 40 y 60 milímetros el miércoles

Cordillera de la Costa: entre 60 y 80 milímetros el martes, y entre 40 y 60 milímetros el miércoles

Valle: entre 60 y 70 milímetros el martes, y entre 60 y 80 milímetros el miércoles

Precordillera: entre 60 y 70 milímetros el martes, entre 70 y 85 milímetros el miércoles, y entre 50 y 70 milímetros el jueves

Región de Biobío

Litoral: entre 70 y 80 milímetros el martes y entre 40 y 55 milímetros el miércoles

Cordillera de la Costa: entre 70 y 80 milímetros el martes y entre 40 y 60 milímetros el miércoles

Valle: entre 70 y 80 milímetros el martes y el miércoles

Precordillera: entre 70 y 80 milímetros el martes y entre 70 y 85 milímetros el miércoles

Alertas por vientos

En el marco del sistema frontal que se aproxima, se emitió una alerta por "viento moderado a fuerte" desde la tarde de este martes hasta la noche del viernes, desde Coquimbo hasta Biobío.

Las intensidades estimadas de viento por zona son las siguientes:

Región de Coquimbo

Litoral: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h el jueves y el viernes

Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h el jueves y el viernes

Precordillera y valles precordilleranos: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h el jueves y el viernes

Cordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h el jueves y el viernes

Región de Valparaíso

Litoral: entre 40 y 60 km/h con rachas de gata 80 km/h el jueves, y entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el viernes

Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves

Precordillera y valles precordilleranos: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el jueves

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves

Región Metropolitana

Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves

Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el jueves

Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el jueves

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves

Región de O'Higgins

Litoral: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves

Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves

Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el jueves

Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves

Región del Maule:

Litoral: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves

Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves

Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves

Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h el jueves

Región de Ñuble

Litoral: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves

Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves

Valle: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves

Precordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h el jueves

Región de Biobío

Litoral: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el martes y el jueves, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el miércoles

Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el martes y el jueves, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el miércoles

Valle: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves

Precordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el martes y el miércoles, y entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h el jueves

Además, por un sistema frontal, otra alerta por "viento moderado a fuerte" estará vigente desde la tarde del jueves hasta la noche del sábado en sectores de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Además, se espera desarrollo de viento blanco.

Las intensidades estimadas de viento por zona son las siguientes:

Región de Tarapacá

Cordillera: entre 70 y 90 km/h el viernes y el sábado

Región de Antofagasta

Cordillera de la Costa: entre 80 y 100 km/h el jueves, viernes y sábado

Precordillera Alto Loa: entre 80 y 100 km/h el viernes y el sábado

Cordillera: entre 70 y 90 km/h el jueves, y entre 80 y 100 km/h el viernes y sábado

Región de Atacama:

Cordillera: entre 80 y 100 km/h el jueves, viernes y sábado

Alerta por nevadas

Finalmente, el sistema frontal también dejó una alerta por "nevadas moderadas a fuertes" en la Cordillera de las regiones de Atacama y Coquimbo, desde la tarde del viernes hasta la noche del sábado. Además, se espera el desarrollo de ventisca.

Estos son los montos de nieve pronosticados:

Cordillera región de Atacama: entre 30 y 60 centímetros el viernes y el sábado

Cordillera región de Coquimbo: entre 70 y 90 centímetros el viernes y el sábado

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