Se aproxima sistema frontal: Plataforma de Google proyecta desbordes de ríos e inundaciones desde Coquimbo a La Araucanía

13 jul. 2026 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

Ante el sistema frontal que amenaza con dejar intensas precipitaciones en gran parte del territorio nacional durante esta semana, la plataforma de monitoreo satelital de Google, Flood Hub, encendió las alarmas al proyectar posibles desbordes de ríos e inundaciones en múltiples regiones de Chile. Los análisis de la herramienta prevén que los caudales inicien un aumento crítico a partir de este miércoles 15 de julio.

Alerta en la región de Coquimbo: niveles no vistos desde 1997

La situación más compleja y preocupante que muestra el radar oficial se sitúa en la zona norte, específicamente en la cuenca del río Choapa. De acuerdo a las proyecciones de la plataforma para el punto de control cercano a Illapel y Huentelauquén, se estima que el torrente alcanzará el nivel más alto registrado desde el año 1997, entrando en el umbral de peligro directo el sábado 18 de julio.

Mapocho y Maipo en niveles no vistos desde 2023

La Región Metropolitana tampoco queda ajena a las advertencias. Tanto para el río Mapocho (en la zona poniente hacia Peñaflor) como para el río Maipo (cerca de Melipilla), se activaron indicadores que anticipan una estimación del nivel más alto del río desde 2023, año recordado por los masivos temporales e inundaciones que afectaron a la zona central. Se espera que el agua alcance su punto más complejo entre el jueves 16 y el viernes 17 de julio.

Preocupación en el Maule y el Biobío

Hacia el sur, los afluentes muestran un comportamiento similar bajo monitoreo estricto:

Río Claro : En las cercanías de Talca y Pencahue, el río ingresó al estatus de riesgo con proyecciones que igualarían las graves inundaciones registradas en 2023.

: En las cercanías de Talca y Pencahue, el río ingresó al estatus de riesgo con proyecciones que igualarían las graves inundaciones registradas en 2023. Río Reloca : Medido en la zona costera de la Región del Maule (cerca de Chanco y Pelluhue), la plataforma prevé la estimación del nivel más alto del río desde 2024.

: Medido en la zona costera de la Región del Maule (cerca de Chanco y Pelluhue), la plataforma prevé la estimación del nivel más alto del río desde 2024. Río Biobío: A la altura de Hualqui y Concepción, experimentará una fuerte crecida hacia el viernes 17 de julio, amenazando con repetir los parámetros críticos del 2023.

La Araucanía bajo riesgo histórico de 2019 y 2023

Finalmente, la Región de La Araucanía sumó dos importantes puntos de atención crítica en el mapa:

Río Lumaco : Registra un indicador que alerta que el nivel del río será similar al más alto de 2019, proyectando su máximo para este miércoles 15 de julio.

: Registra un indicador que alerta que el nivel del río será similar al más alto de 2019, proyectando su máximo para este miércoles 15 de julio. Río Cautín: En las inmediaciones de Temuco y Padre Las Casas, el caudal arriesga una estimación del nivel más alto desde 2023, situando su mayor alza para la jornada del jueves 16 de julio.

¿Cómo revisar el mapa?

La herramienta de Google es gratuita y abierta a la comunidad. Para revisar de forma interactiva el estado de los caudales, la velocidad de las crecidas y los mapas de las zonas bajo amenaza en tu comuna, puedes ingresar directamente al sitio web oficial de Google Flood Hub.



