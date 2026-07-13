Conocida marca deportiva británica aterriza en Chile: Revisa los lugares donde está ubicada

13 jul. 2026 - 12:46 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida marca británica de sportswear y athleisure, Gym King, concretó de forma oficial su ingreso a territorio nacional. Este hito no solo representa su debut en el comercio local, sino que también marca el inicio de sus operaciones y su plan de expansión en toda Sudamérica.

El aterrizaje de la firma en el país se logró mediante una alianza estratégica con la cadena chilena de artículos y vestuario deportivo Sparta.

A través de este acuerdo comercial, la compañía nacional busca robustecer y ampliar de forma significativa la variedad de marcas internacionales que pone a disposición del público local, intensificando a su vez la competencia en el segmento de la ropa deportiva urbana.

Una propuesta enfocada en las nuevas generaciones

Desde Sparta explicaron que Gym King, originaria del Reino Unido, se ha posicionado firmemente en el último tiempo como una de las marcas de ropa deportiva con mayor velocidad de crecimiento en todo el continente europeo.

Según detalló la cadena chilena, el atractivo de la firma radica en su capacidad para unificar el rendimiento técnico, el diseño vanguardista y el estilo de vida cotidiano, con lo que logra una propuesta diferenciada que conecta con especial fuerza con las audiencias y generaciones más jóvenes.

Por su parte, el fundador y CEO de Gym King, Jay Parker, utilizó sus canales oficiales para dejar en claro la relevancia de este movimiento de negocios. El ejecutivo afirmó en su cuenta de LinkedIn que esta alianza con el operador chileno constituye un paso de gran valor para fortalecer la presencia internacional de la compañía y adentrarse en uno de los entornos minoristas más dinámicos de toda la región sudamericana.

Puntos de venta y disponibilidad actual

El arribo comercial de las colecciones de la marca británica ya es una realidad tangible. De acuerdo con datos consignados por DF, los productos de Gym King se encuentran disponibles inicialmente en un selecto grupo de tiendas de Sparta en la Región Metropolitana.

Específicamente, los clientes ya pueden encontrar los artículos de la firma en las sucursales ubicadas en los centros comerciales Parque Arauco, Cenco Costanera, Mallplaza Vespucio, Mallplaza Oeste y Mallplaza Egaña.

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