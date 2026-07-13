Delincuentes armados asaltan banco en La Calera: Videos Captan su huida tras robo de más de $800 millones

13 jul. 2026 - 15:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo policial se desarrolla la tarde de este lunes en la comuna de La Calera, región de Valparaíso, luego de un violento asalto que afectó a una sucursal del Banco BCI ubicada en el centro de la ciudad.

Videos captados por testigos mostraron a parte de los delincuentes escapando con cajas de dinero en sus manos tras concretar el robo.

Así fue la huida de los asaltantes

De acuerdo con la información preliminar, al menos seis delincuentes, vestidos con overoles de color naranjo e intimidando con armas de fuego, ingresaron a la sucursal bancaria ubicada en calle José Joaquín Pérez.

Tras cometer el asalto, los sujetos escaparon en un vehículo SUV Peugeot 3008 de color plateado por la Ruta 64 en dirección a Concón, iniciándose una persecución por parte de Carabineros.

Incendiaron vehículo y lanzaron miguelitos

Durante su huida, los delincuentes incendiaron un vehículo en el sector de Artificio y posteriormente abandonaron otro automóvil en la comuna de La Cruz.

Además, los asaltantes portarían armas de fuego de grueso calibre y lanzaron miguelitos en distintos puntos de la provincia para dificultar la persecución policial.

Carabineros mantiene un importante despliegue operativo, con controles vehiculares y patrullajes reforzados en distintos sectores de la provincia de Quillota, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero de los responsables.

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