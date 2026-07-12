"A la PDI también le llama la atención lo que pasó": Adriana Barrientos asegura que portonazo "estaba concertado"

12 jul. 2026 - 22:28 hrs.

La tarde de este domingo, la figura farandulera Adriana Barrientos fue víctima de un portonazo a la salida de su departamento en Las Condes, en el cual un grupo de al menos cinco delincuentes le quitó su vehículo Porsche y otras pertenencias.

Tras constatar lesiones y algunos trámites policiales, la modelo conversó con la prensa que la esperaba en la entrada de su domicilio, asegurando que "fue muy raro todo, estaba concertado".

"La verdad es que se me tiraron cinco encima (...) Estaba en el suelo, me puse a pelear y logré quitar una pistola y la pistola que le quité era de plástico, no me servía para nada", explicó sobre el momento del asalto y el forcejeo que protagonizó con los antisociales.

"La Leona" dijo no creer que alguien haya entregado un "dato" sobre su auto, ya que "ese vehículo dudo que sirva para hacer un portonazo o algo así, entonces es raro. A la PDI también le llama la atención lo que pasó aquí afuera de mi casa".

"Peleé hasta morir"

Pese a que las autoridades han recalcado en más de una ocasión que en situaciones como esta no se debe enfrentar a los delincuentes, Barrientos intentó evitar el robo.

"Peleé hasta morir y quité una pistola que fue lo único y me siento tan mal porque, la verdad, qué pena, la pistola era de mentira", lamentó sin medir las consecuencias de su accionar.

Dicho forcejeo, afortunadamente, no pasó a mayores, pero le significó algunas lesiones: "El hombro derecho se me salió (...) tengo heridas en las manos, tenía heridas en la cara, tengo heridas en las piernas".

Finalmente, ante la posibilidad de que las policías atrapen a los ladrones, Adriana simplemente dijo: "No me interesa, yo sé que no los van a encontrar".

Según explicó, "esta es la tercera vez" que sufre un portonazo; sin embargo, en la vez anterior que le quitaron un vehículo, Carabineros lo había recuperado en dos horas, mientras que ahora el Porsche ni siquiera ha podido ser localizado.

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