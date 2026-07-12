"Esperamos su comprensión": Mejillones cierra cancha deportiva ante colibrí que está anidando en un aro de básquetbol

12 jul. 2026 - 22:55 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, la Municipalidad de Mejillones cerró por 60 días la cancha Los Palafitos, luego de que en ese lugar se confirmara la presencia de un nido de colibrí en uno de los aros de básquetbol.

"Esperamos su comprensión"

Según la publicación del municipio en Instagram, la situación fue alertada por niños que se encontraban jugando fútbol en el sector, quienes avisaron a las autoridades de la localidad de la región de Antofagasta.

Fue así como profesionales de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (Dimao), la Fundación Gaviotín Chico y la Corporación Municipal de Deportes y Recreación (CMDRM), verificaron que una hembra de colibrí está anidando en la malla del aro.

Ante esto, las instituciones acordaron cerrar preventivamente la cancha por un período de 60 días, "con el objetivo de resguardar el proceso natural de incubación y nacimiento de las crías".

"Esperamos su comprensión, porque estamos esperando que pueda anidar tranquilamente y sus polluelos puedan salir del huevo", explicó el director de la Dimao, Fernando Campos.

Desde la Fundación Gaviotín Chico, Bárbara Olmedo agradeció el accionar del municipio, recordando que la Ley de Caza prohíbe movilizar nidos o huevos.

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