Modernos estadios de madera: La nueva tecnología que ocupan y que busca transformar la construcción deportiva mundial

21 jun. 2026 - 18:00 hrs.

Mientras la mayoría de las miradas de los hinchas del fútbol se concentran en los partidos y las grandes figuras del Mundial, los modernos estadios deportivos también llaman la atención.

Durante los últimos años, las construcciones tradicionales han comenzado a cambiar y materiales como el acero y el hormigón dejaron de ser las únicas alternativas a la hora de levantar grandes recintos deportivos.

Ecopark.com

Ante la necesidad de reducir el impacto ambiental de los grandes proyectos y enfrentar los desafíos climáticos, arquitectos e ingenieros buscan nuevos materiales para la construcción.

En ese contexto aparece la madera de ingeniería, utilizada en modernos proyectos e infraestructuras. Uno de los ejemplos más destacados es el Eco Park Stadium, impulsado por el club inglés Forest Green Rovers, que tiene como objetivo convertirse en un estadio sustentable.

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El recinto es uno de los primeros estadios construidos principalmente con madera, lo que lo transforma en un ejemplo para futuras construcciones deportivas.

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Si bien la madera aún no predomina en este tipo de obras, países como Japón y Canadá ya utilizan este material en gimnasios, arenas deportivas y grandes edificios.

¿Qué es la madera de ingeniería?

Detrás de esta transformación se encuentran tecnologías como el CLT (Cross Laminated Timber o madera contralaminada) y otros sistemas conocidos como "mass timber", que permiten fabricar piezas estructurales resistentes mediante procesos industrializados.

Estas innovaciones ampliaron las posibilidades de uso de la madera, lo que permitió desarrollar construcciones más complejas, altas y de mayores dimensiones.

Según especialistas, este material puede ofrecer resistencia, precisión y ventajas ambientales, convirtiéndose en una alternativa que busca competir con los métodos tradicionales de construcción.

Países con indrustrias forestales

El avance internacional de estas tecnologías abre la posibilidad de que países con industrias forestales desarrolladas puedan incorporar este modelo en futuras construcciones.

En Latinoamérica, naciones con producción maderera podrían aprovechar esta alternativa para impulsar nuevas formas de edificación sostenible, generar empleo y fortalecer sectores vinculados a la industria forestal.