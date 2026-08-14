Revolución en el aeropuerto: El plantel de Boca Juniors y Leandro Paredes protagonizan capítulo de "Testigos en la Frontera"

14 ag. 2026 - 22:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo y llamativo episodio del programa de Mega, "Testigos en la Frontera", sorprendió a los televidentes al registrar un momento único en el aeropuerto de Santiago.

Un vuelo proveniente de la ciudad de Buenos Aires captó de inmediato la atención de los funcionarios y viajeros, revelando la llegada de una delegación deportiva de primer nivel internacional.

Vestidos con su tradicional indumentaria azul y un comportamiento notablemente concentrado, los integrantes del plantel profesional del Club Atlético Boca Juniors hicieron su paso por la fiscalización fronteriza.

La presencia del elenco xeneize no pasó desapercibida entre los pasajeros en la terminal aérea, quienes observaban con intriga y no dudaron en solicitar fotografías a los deportistas más destacados de la plantilla.

Leandro Paredes se robó las miradas

El momento cumbre del registro estuvo protagonizado por Leandro Paredes, mediocampista argentino y reconocido campeón de América y del mundo con su país.

El futbolista encabezó al grupo durante todo el trayecto de revisión, llamando la atención tanto de los presentes como de los equipos de fiscalización.

A pesar del revuelo generado por la presencia de figuras de tal envergadura, el procedimiento se desarrolló en total orden y como exige la ley.

A diferencia de otros casos complejos, la delegación trasandina dio el ejemplo al cumplir rigurosamente con todos los protocolos sanitarios y de migración.

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