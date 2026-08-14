Revolución en el aeropuerto: El plantel de Boca Juniors y Leandro Paredes protagonizan capítulo de "Testigos en la Frontera"
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Un nuevo y llamativo episodio del programa de Mega, "Testigos en la Frontera", sorprendió a los televidentes al registrar un momento único en el aeropuerto de Santiago.
Un vuelo proveniente de la ciudad de Buenos Aires captó de inmediato la atención de los funcionarios y viajeros, revelando la llegada de una delegación deportiva de primer nivel internacional.
Vestidos con su tradicional indumentaria azul y un comportamiento notablemente concentrado, los integrantes del plantel profesional del Club Atlético Boca Juniors hicieron su paso por la fiscalización fronteriza.Ir a la siguiente nota
La presencia del elenco xeneize no pasó desapercibida entre los pasajeros en la terminal aérea, quienes observaban con intriga y no dudaron en solicitar fotografías a los deportistas más destacados de la plantilla.
Leandro Paredes se robó las miradas
El momento cumbre del registro estuvo protagonizado por Leandro Paredes, mediocampista argentino y reconocido campeón de América y del mundo con su país.
El futbolista encabezó al grupo durante todo el trayecto de revisión, llamando la atención tanto de los presentes como de los equipos de fiscalización.
A pesar del revuelo generado por la presencia de figuras de tal envergadura, el procedimiento se desarrolló en total orden y como exige la ley.
A diferencia de otros casos complejos, la delegación trasandina dio el ejemplo al cumplir rigurosamente con todos los protocolos sanitarios y de migración.
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