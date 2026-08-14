Mueren seis trabajadores tras explosión en una mina en Colombia

14 ag. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

Seis trabajadores de una mina en el centro de Colombia fueron hallados muertos por rescatistas durante este viernes luego de quedar atrapados por una explosión, informaron autoridades departamentales.

El hecho ocurre la misma semana de un potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió principalmente el oeste del país andino y cuando equipos de rescate son movilizados a las zonas más afectadas por el sismo del lunes.

"Lamentamos informar que las seis personas atrapadas en la mina El Porvenir 1, en Cucunubá, fueron halladas sin vida tras culminar las labores de rescate", escribió en redes sociales el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Un séptimo trabajador "logró salir por sus propios medios", había informado el funcionario más temprano.

Investigación contra la mina

En la zona carbonífera cercana a la capital Bogotá operan cientos de pequeñas minas artesanales, en ocasiones ilegales o con permisos vencidos, donde las explosiones por acumulación de gases son frecuentes.

Rey añadió que la mina era investigada por la Agencia Nacional de Minería, que ordenó su suspensión por aspectos de seguridad, mientras se adelantaba un plan de mejoramiento.

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