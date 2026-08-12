Terremoto en Colombia cobra primera víctima chilena: Niño de 6 años muere dentro de su colegio y familia pide ayuda para viajar

12 ag. 2026 - 14:33 hrs.

¿Qué pasó?

El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes cobró de forma oficial a su primera víctima chilena: un niño de 6 años que perdió la vida tras el derrumbe de su colegio durante la tragedia.

El menor fue identificado como Jesús Adrián Muñoz Quinceno, originario de la comuna de Rengo, en la región de O'Higgins, pero que vivía desde hace un mes en el país cafetero junto a su madre de nacionalidad colombiana.

Derrumbe en su colegio

El trágico hecho ocurrió en el colegio Gimnasio Calima, ubicado en el municipio de Calima El Darién, una de las zonas más castigadas por el sismo.

Debido a que las jornadas escolares en Colombia comienzan temprano en la mañana, el movimiento telúrico de las 07:34 horas sorprendió a los estudiantes en plena clase, provocando el colapso de la estructura donde fallecieron cuatro escolares, entre ellos el menor chileno.

"No faltan los medios para movilizarse": El drama de la familia y los trámites de entrega

El trágico deceso ha causado conmoción en la comuna de Rengo, donde reside la familia paterna del menor y donde la comunidad escolar de su colegio de origen ha expresado un profundo dolor. Sin embargo, la angustia de sus seres queridos se suma a las severas dificultades económicas y burocráticas para poder despedirlo.

Ramón Muñoz, padre de Jesús, explicó las complejas razones económicas por las que su hijo y la madre debieron trasladarse a Colombia: "Pasamos por un mal momento en que la pega estaba mal acá, y tuvimos que tomar la decisión de que ella tomara rumbo a Colombia con mi hijo por la necesidad", relató.

Asimismo, detalló los impedimentos administrativos para la entrega del cuerpo: "No le pude sacar la huella digital a mi hijo... Entonces, para ella es un trámite aproximado de 100 a 150 días para la entrega de nuestro hijo por no estar yo presente, porque yo soy chileno, ella es colombiana y el niño nació acá en la sexta región".

Llamado de ayuda a Cancillería

Por su parte, la abuela del menor recordó la última conversación que sostuvo con su nieto minutos antes del desastre: "Él me llamó en la mañana para despedirse de mí porque iba a salir, y a la media hora después sucedió el sismo. Lo vinieron a encontrar bajo los escombros como a las 3 de la tarde".

La mujer hizo un desesperado llamado al Estado chileno y a Cancillería para obtener ayuda económica: "La idea es que, por último, mi hijo vaya, pero faltan los medios, el dinero, para él movilizarse allá con ella".

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