BancoEstado anunca cambio a condiciones de acceso a la CuentaRut: ¿Quiénes podrán solicitarla?

12 ag. 2026 - 14:00 hrs.

BancoEstado anunció una modificación en las condiciones de acceso a la CuentaRUT que permitirá que jóvenes chilenos y extranjeros con cédula de identidad vigente puedan acceder a este producto financiero desde los 12 años.

El cambio se produce en el marco de los 20 años de la CuentaRUT y establece una edad única para acceder a la cuenta, eliminando la diferencia que existía anteriormente entre hombres y mujeres. La medida tendrá un impacto directo en más de 134 mil estudiantes beneficiarios de becas de Junaeb, según informó la institución.

¿Qué cambia para los jóvenes?

Antes de esta modificación, existían condiciones diferentes dependiendo del sexo del estudiante: En el caso de los hombres menores de 14 años, era necesario contar con un tutor para recibir sus beneficios, los que podían ser depositados en la CuentaRUT del representante o entregados mediante pago por caja.

Las mujeres, en cambio, podían acceder a una CuentaRUT desde los 12 años.

Con la actualización, BancoEstado establece un criterio único de edad: Tanto hombres como mujeres podrán acceder a la cuenta desde los 12 años, siempre que cumplan con los demás requisitos. De esta manera, los estudiantes podrán recibir y administrar directamente los recursos correspondientes a sus beneficios estatales.

¿Qué becas de Junaeb podrán recibir directamente?

La modificación facilitará el pago de distintos beneficios destinados a estudiantes. Entre las becas que podrán ser recibidas directamente a través de la CuentaRUT se encuentran:

Beca Indígena.

Beca de Integración Territorial.

Beca Presidente de la República.

Beca de Mantención.

Beca Patagonia Aysén.

Beca Aysén.

Beca Magallanes.

La medida busca simplificar el proceso de entrega de estos recursos y reducir la necesidad de que un representante administre los pagos en nombre del estudiante.

¿Qué se puede hacer con la CuentaRUT?

La CuentaRUT permite realizar distintas operaciones financieras a través de los canales de BancoEstado.

Entre ellas se encuentran:

Transferencias.

Compras.

Pagos.

Giros.

Consultas.

Además, la cuenta no tiene costos de apertura ni de mantención. Desde BancoEstado destacaron que la ampliación del acceso busca fomentar la inclusión financiera y permitir que los jóvenes comiencen a administrar sus recursos de manera más autónoma.

Junaeb destaca mayor autonomía para los estudiantes

El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, valoró la modificación y sostuvo que permitirá que los estudiantes accedan directamente a sus beneficios y comiencen desde una edad temprana a familiarizarse con la administración de recursos.

“Es una muy buena noticia”, señaló, destacando además que el cambio permitirá a Junaeb tener mayor certeza de que los recursos lleguen directamente a sus beneficiarios.

La modificación se enmarca en la celebración de los 20 años de la CuentaRUT, producto que actualmente cuenta con más de 15 millones de clientes a nivel nacional.

BancoEstado también cuenta con una red de 427 sucursales y más de 45 mil puntos CajaVecina, infraestructura que permite a sus clientes realizar distintas operaciones financieras en todo el país.

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