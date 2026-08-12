Confirman la muerte de José Claudio Fica, alcalde de la comuna de O'Higgins

12 ag. 2026 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de O’Higgins confirmó este miércoles el fallecimiento de su alcalde, José Claudio Fica Gómez, y expresó sus condolencias a la familia, cercanos y habitantes de la comuna.

A través de un comunicado en redes sociales, el municipio y el Concejo Municipal señalaron que "su partida representa una pérdida irreparable para nuestro municipio y para todo el territorio".

Municipio destaca su trayectoria

En el mismo mensaje, la Municipalidad destacó que Fica Gómez sobresalió durante su trayectoria por "una profunda vocación de servicio, liderazgo comprometido con el desarrollo local y una permanente preocupación por el bienestar de las familias y sectores más alejados de nuestra comuna".

Además, en la publicación, el municipio señaló: "Rendimos un respetuoso homenaje a su dedicada trayectoria y vocación de servicio"

"Extendemos nuestras más sentidas condolencias, respeto y solidaridad a su familia, seres queridos y a la comunidad en general ante este momento de profundo pesar (...) Descanse en paz", cerraron.

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Por su parte, la Delegación Presidencial Regional de Aysén también lamentó su fallecimiento y destacó su labor al servicio de los habitantes de la comuna.

"Hoy despedimos a una autoridad que asumió la responsabilidad de representar a sus vecinos y trabajar por su bienestar, aportando desde el servicio público al desarrollo de O’Higgins y de nuestra región de Aysén", escribieron.

Alcalde por primera vez en 1992

José Fica, militante de la Democracia Cristiana, ejerció como alcalde de O’Higgins entre 1992 y 2008, para luego regresar desde 2021 hasta la actualidad, periodos en los que impulsó proyectos relacionados con turismo, infraestructura, conectividad, educación y cultura, según antecedentes publicados por el propio municipio.

La Municipalidad informó que próximamente dará a conocer los antecedentes relacionados con el decreto de luto comunal, las honras fúnebres y el protocolo de velatorio. Por ahora, no se han informado públicamente las circunstancias de su fallecimiento.

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