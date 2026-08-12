Angélica Sepúlveda terminó definitivamente con "galán turco": Ya habían suspendido su matrimonio

12 ag. 2026 - 13:48 hrs.

Angélica Sepúlveda confirmó el término de su relación con el turco Gürsel Saglam, con quien mantenía un vínculo de varios años y cuyo matrimonio habían decidido cancelar previamente.

La confirmación llegó luego de una publicación que la ex chica reality compartió en sus redes sociales y que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En ella, escribió: “Usted no me escuchó, así que de vuelta a la soltería nomás”.

El mensaje abrió interrogantes sobre el estado de la relación y generó diversas especulaciones respecto de lo ocurrido entre ambos.

Angélica Sepúlveda reconoce el quiebre

En conversación con FMDOS, Sepúlveda confirmó que la relación efectivamente llegó a su fin y precisó cuándo ocurrió la separación.

“Es verdad, terminamos hace tres semanas y ayer en un arranque de rabia, después de una conversación que tuvimos, escribí esa historia y no debí hacerlo”, señaló al portal citado.

La exparticipante de realities explicó de esta manera que su publicación fue realizada después de una conversación con su ahora expareja y reconoció que posteriormente se arrepintió de haberla compartido.

Además, según relató al citado medio, inicialmente había querido mantener en privado la situación. “Quisiera retroceder el tiempo y no haber puesto esa historia. La escribí y la borré muy rápido y me quedó la embarrada (a ambos en realidad), era algo que no habíamos hablado con nuestras familias”, expresó.

Una relación que ya había tenido un giro

El quiebre se produce después de que la pareja decidiera cancelar su matrimonio. En abril pasado, Sepúlveda había comunicado que finalmente no habría boda, aunque en ese momento aseguró que la relación continuaba.

Ahora, meses después de aquella decisión, la propia Angélica confirmó que el vínculo con Gürsel Saglam terminó hace tres semanas.

La exchica reality, eso sí, no entregó detalles sobre las razones que llevaron al término de la relación, por lo que no existen antecedentes públicos que permitan establecer una causa específica para el quiebre.

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