Rai Cerda lloró al recordar sus últimos días de relación con Faloon: "No daba para más"
- Por Meganoticias
La visita de la tarotista peruana Mirtha Vergara a Volverías con tu ex? 2 dejó varios momentos impactantes, pero ninguno tan emotivo como el que protagonizó Raimundo Cerda, quien terminó llorando en el hombro de Yasmín Valdés tras una lectura que removió lo más profundo de su historia con Faloon Larraguibel.
Todo comenzó cuando Rai le pidió a Mirtha que leyera sus cartas para saber cómo estaba emocionalmente. La reacción de la tarotista fue inmediata y no dejó espacio para el optimismo. "Ah su madre… Tú te has amarrado solo… Tú estás mal", dijo apenas barajó las cartas.
Lo que siguió fue aún más contundente. Mirtha describió lo que veía con una claridad que dejó a todos en silencio. "Las cartas han salido horrorosas, es lo más feo que me ha salido en toda la noche. Las espadas significan desasosiego, angustia, que no sabe si vas para adelante o para atrás", señaló, abriendo además la posibilidad de que alguien le hubiera bajado la energía.
Rai ya estaba afectado
Las palabras de la tarotista tocaron una herida que Rai cargaba desde hacía días. El exfutbolista recordó uno de sus momentos más oscuros dentro del encierro, confesando que había vivido episodios de derrumbe emocional que nunca antes había experimentado.
"El otro día me desplomé, lloré y lloré una hora, profundamente, nunca lo había sentido así y no podía parar. Me pegaba así como para salir de ahí y no pude. Me he sentido con días agobiantes, días que no he sentido anteriormente en mi vida", relató, dejando en claro que su paso por el reality ha sido mucho más difícil de lo que muestra en pantalla.
También confesó algo que hasta ahora no había dicho tan abiertamente: que Faloon es la mujer de la que más se ha enamorado en su vida, una declaración que cambió el tono de toda la conversación.
¿Hubo un "amarre?
Los animadores preguntaron si Faloon podría haber recurrido a la magia, y Mirtha no esquivó la respuesta. "Tal vez ella por amor ha querido hacerte alguna idiotez, como estaba tan enamorada ha hecho alguna estupidez que te ha afectado horriblemente, para no perderte, pero te está enfermando", respondió la tarotista.
Yamila Reyna quiso entregar una mirada más terrenal sobre la situación y le ofreció a Rai otra forma de leer lo que estaba viviendo. "Muchas veces las personas nos cegamos por amor y cometemos errores y eso no significa que no te ame, tal vez es un exceso de amor, y eso es una conversación que deben tener entre ustedes dos", le dijo.
Raimundo cerró con una reflexión que resumió todo el peso de lo que siente. "Fue una pelea constante que no daba para más. He pensado que a veces amar también es dejar ir. Me enamoro poco y esto afectivamente me ha llegado mucho más fuerte", confesó, antes de quebrarse en llanto y refugiarse en el hombro de Yasmín Valdés.
Una de las noches más emotivas de Volverías con tu ex? 2 dejó a un Raimundo Cerda más vulnerable que nunca, mostrando que detrás de su figura pública hay una historia de amor que todavía duele.
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