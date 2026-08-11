"Te está enfermando": Rai Cerda terminará llorando tras lectura de tarot sobre Faloon en Volverías con tu ex? 2

11 ag. 2026 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un momento de alta tensión emocional se vivirá en el próximo capítulo de ¿Volverías con tu ex? 2, luego de que la reconocida tarotista peruana Mirtha Vergara ingrese a la casona para leer las cartas de los participantes. El encuentro dejará descolocado a Raimundo Cerda, quien terminará llorando luego de escuchar revelaciones sobre su expareja, Faloon Larraguibel.

Durante la dinámica, el joven deportista le consultará a la mentalista por su estado emocional. Al barajar y ver el resultado, la reacción de la tarotista será clara al ver la presencia de espadas en todas las cartas.

Las cartas y la teoría de un posible "amarre"

“Tú te has amarrado solo... Las cartas han salido horrorosas, es lo más feo que me ha salido en toda la noche”, advertirá Vergara, explicando que dicha carta simboliza angustia y desasosiego. Acto seguido, la especialista no descartará la intervención de magia u otro tipo de trabajo energético: “Es posible que se haya hecho algo y es posible que le hayan bajado la energía”.

Ante la sorpresa de los animadores, la tarotista irá más allá sobre el rol que supuestamente habría tenido Faloon en esta situación: “Quieren tenerlo así como un idiota, triste. Tal vez ella, por amor, ha querido hacerte alguna idiotez; como estaba tan enamorada, ha hecho alguna estupidez que te ha afectado horriblemente, para no perderte, pero te está enfermando”.

El llanto y confesión sobre el término

Sin embargo, Yamila Reyna intentará relajar el momento señalando que "muchas veces nos cegamos por amor"; las palabras llegarán a Raimundo, quien terminará llorando y buscando consuelo en el hombro de Yasmín Valdés.

Visiblemente afectado, el participante entregará detalles que llevaron al fin de su relación con Larraguibel antes de ingresar al encierro. “Fue una pelea constante que no daba para más, mucho carácter involucrado de ambas partes. Por eso tomé esta decisión; he pensado que a veces amar también es dejar ir”, confesará entre lágrimas.

¿Dónde ver el reality?

Cabe recordar que los episodios de ¿Volverías con tu ex? 2 se encuentran disponibles en las plataformas de streaming Disney+ y MegaGO, con 24 horas de anticipación en su plan Full, y Disney+.