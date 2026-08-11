"Obviamente me rajé": Pololo de Naya Fácil aclara cómo pagan sus vacaciones en Perú

11 ag. 2026 - 10:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un viaje lleno de momentos comentados es el que están disfrutando Naya Fácil y su pololo, Aarón Collao, en Cusco, Perú. La pareja ha compartido diversos registros de su estadía en el país vecino, pero fue durante una dinámica de preguntas y respuestas en el Instagram de Collao donde abordaron un tema que siempre genera curiosidad entre los "facilines": la organización del dinero en las vacaciones.

Ante la consulta directa de un usuario sobre quién financió el viaje: "¿Cómo lo hicieron con los gastos? ¿Divididos o te rajaste?", la pareja decidió responder sin filtros y aclarar la dinámica económica que mantienen cuando salen del país.

"Cuentas claras conservan la amistad"

“Obviamente me rajé”, fue la respuesta inmediata de Aarón. A pesar de las bromas iniciales sobre si uno se había "rajado", fue la propia Naya quien tomó la palabra para dejar en claro su postura de independencia financiera frente a su pololo.

“Yo no necesito que nadie me pague nada, ni viceversa; cada uno nos pagamos nuestros pasajes y nos ordenamos con eso”, afirmó la influencer.

Por otro lado, Naya explicó que, al andar en un grupo más grande, a veces la logística del momento exige que una sola persona pague en el restaurante o actividad para agilizar las cosas: “Uno paga a veces para no complicarnos en el local, pero después nos sentamos donde nos estamos quedando y ordenamos al tiro. Las cuentas claras conservan la amistad, los pololeos y todo”, detalló Naya.

La respuesta irónica ante el comentario de un seguidor

Pese a las explicaciones, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar luego de que se viralizara el extracto del video. En una de las publicaciones donde se replicó el clip, un cibernauta arremetió contra la pareja asegurando: “Ella paga si él no trabaja... lo digo porque yo lo conozco”.

Esto último no lo dejó pasar el pololo de la empresaria, quien decidió salir al paso rápidamente y responder con ironía al desmentir al desconocido: “Jajajaja ¿y de dónde nos conocemos, estimado?”, abriendo debate en los comentarios.

De esta forma, la pareja continúa disfrutando de los paisajes peruanos, dejando registro de la travesía y aclarando cómo manejan el dinero como pareja.

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