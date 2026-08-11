Gran Parada Militar 2026 tendrá importante novedad: Institución desfilará por primera vez

11 ag. 2026 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un hecho inédito marcará la tradicional Gran Parada Militar 2026. Por primera vez en su historia, Gendarmería de Chile participará oficialmente del desfile que cada 19 de septiembre reúne a las Fuerzas Armadas y de Orden en la Elipse del Parque O'Higgins, en Santiago.

La ceremonia se desarrollará el próximo 19 de septiembre y será encabezada por el Presidente José Antonio Kast, en un año marcado además por la incorporación de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública.

La invitación fue extendida por el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela, al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, quien recibió la propuesta para que la institución forme parte de esta tradicional ceremonia.

Gendarmería podrá desfilar con hasta 300 efectivos

De acuerdo con la información consignada por La Segunda, en la carta enviada por el comandante en jefe del Ejército se plantea la relevancia de contar con la presencia institucional de Gendarmería en la Parada Militar.

La propuesta contempla que la institución participe con un escalón a pie de hasta 300 efectivos, marcando así la primera participación de Gendarmería en la tradicional ceremonia militar. Por ahora, todavía resta definir los detalles de la formación que tendrá la institución durante el desfile.

¿Con quién desfilará Gendarmería?

Una de las alternativas que se analiza es que el contingente de Gendarmería esté compuesto por alumnos de la Escuela de Gendarmería de Chile del General Manuel Bulnes Prieto.

Además, se espera que esta unidad pueda desfilar junto al Escalafón de Carabineros de Chile, una modalidad similar a la que se ha utilizado anteriormente con la Policía de Investigaciones (PDI).

De concretarse esta disposición, Gendarmería se sumará por primera vez a uno de los principales actos conmemorativos de las Fiestas Patrias, en una jornada que cada año congrega a miles de personas en torno al tradicional desfile del 19 de septiembre.

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