Coliseo tendrá cambio en su programación: Así quedarán los fines de semana en Mega

11 ag. 2026 - 11:37 hrs.

Mega prepara un cambio en su programación para este fin de semana, con modificaciones en sus contenidos del horario prime. A partir de este sábado 15 de agosto, “Coliseo” volverá a instalarse en la franja estelar de los sábados, recuperando el horario con el que consiguió importantes resultados de audiencia durante su primera temporada.

De esta manera, el espacio de talentos dedicado al humor ocupará el bloque que hasta ahora tenía “Dale Play Prime”, programa que celebró recientemente sus siete meses de liderazgo con una edición especial de dos capítulos.

El ajuste comenzará a regir este fin de semana y también contempla modificaciones para la noche del domingo.

“Coliseo” regresa a los sábados

El programa de humor tendrá su emisión este sábado a partir de las 22:20 horas, retomando el horario que durante su primera temporada le permitió liderar ampliamente la audiencia de su franja.

En su primera temporada, “Coliseo” promedió más de medio millón de espectadores por minuto, posicionándose en el primer lugar de audiencia durante las noches de los sábados.

La nueva etapa también comenzó con buenos resultados: en su primer capítulo, el espacio alcanzó un promedio de 524.730 personas por minuto, manteniendo la tendencia de su edición anterior.

¿Qué pasará con “Dale Play”?

El cambio significa la salida de “Dale Play Prime” de la parrilla de fin de semana, aunque el programa continuará con sus emisiones habituales durante las tardes de lunes a viernes.

El espacio conducido por María José Quintanilla viene de celebrar siete meses de liderazgo en su segmento, motivo por el que Mega realizó una celebración especial que se extendió por dos capítulos.

Según explicó Carlos Valencia, director del área de Entretención de Megamedia, el regreso de “Coliseo” a los sábados busca recuperar el espacio tradicional para la comedia y reunir nuevamente a las familias frente a la pantalla.

Además, el ejecutivo destacó que esta nueva etapa permitirá comenzar a tomar “las primeras sensaciones del Festival de Viña”, uno de los grandes eventos de entretenimiento de la televisión chilena.

Así quedará la programación de Mega este fin de semana

Con el ajuste anunciado, la programación prime quedará de la siguiente manera:

Sábado 15 de agosto

22:20 horas: “Coliseo”.

Domingo 16 de agosto