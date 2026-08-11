Hasta 80% de descuento: Tienda cierra operaciones en Chile y lanza ofertas en vestuario y calzado

11 ag. 2026 - 11:38 hrs.

La tienda de ropa y calzado Magma anunció el cierre de sus operaciones en Chile, por lo que inició un remate final de sus productos con descuentos de hasta un 80%.

La liquidación contempla distintos artículos de vestuario, calzado y accesorios, en una oportunidad para quienes buscan adquirir productos de la tienda a precios rebajados.

Magma realiza su remate final

El proceso fue denominado “The Last Gangafest” y contempla el remate de productos de distintas marcas disponibles en la tienda.

Entre los artículos incluidos se encuentran zapatillas, poleras, polerones y accesorios, con descuentos que llegan hasta el 80%.

La tienda está ubicada en Av. Vitacura 3841, tercer piso, en la Región Metropolitana.

¿Hasta cuándo se realizará el remate?

El remate estará disponible hasta agotar stock, por lo que aún hay tiempo para ir a la tienda y elegir los productos de tu interés, los cuales parten desde los $7 mil.

En el caso de que no puedas asistir de forma presencial, puedes ver el catálogo y realizar tu compra de manera online (clic acá para acceder).

@datosypicadas 🚨LIQUIDACIÓN POR CIERRE! ¡Última oportunidad! Si te gustan las buenas marcas a precios de locura, esto te interesa. @Espacio Magma Chile está haciendo su The Last Ganga Fest, con descuentos de hasta un 80% OFF en ropa, zapatillas y zapatos. 👟🛍️ Vas a encontrar marcas como Veja, New Balance, Converse, Free People, Ginebra, Vicolo, Naum, Garza Lobos y muchas más. 📍 ¿Dónde? The Market (3er piso) Vitacura 3841, al lado del Paseo El Mañío. 🕚 Horario: Lunes a sábado, de 11:00 a 19:30 hrs. Si estabas esperando renovar clóset o encontrar unas zapatillas a buen precio, este es el momento, porque es una liquidación de cierre y cuando se acabe… se acabó. 👀 ¿Irías por ropa o directo a ver las zapatillas? 👇 #DatosYPicadas #GangaFest #Liquidaciónzapatillas #DescuentosChile #Vejaenoferta ♬ sonido original - Coni DatosyPicadas

Todo sobre Remates