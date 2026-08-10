Rematarán más de 70 mil conservas tras quiebra de empresa: Cuándo es, qué productos habrá y cómo participar

10 ag. 2026 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la liquidación forzosa dictada en febrero pasado, que puso fin a sus 118 años de historia, parte del stock de la emblemática empresa chilena Conservas Centauro saldrá a subasta. La firma, fundada en 1908 por inmigrantes italianos en la Región de Valparaíso, cerró sus operaciones dejando una deuda superior a los $2.300 millones, tras verse fuertemente afectada por la competencia de productos importados.

En ese contexto, Remates del Río organizará una subasta en la que pondrá más de 70 mil conservas a disposición del público interesado en participar.

¿Cuándo es y qué productos se rematarán?

La subasta se llevará a cabo este miércoles 13 de agosto, a las 11:00 horas, y se realizará bajo una modalidad 100% online, permitiendo la participación de usuarios desde cualquier punto del país.

Dentro de las conservas disponibles en los distintos lotes, la organizadora confirmó que habrá tomate en cubitos y pasta de tomate, duraznos, frutillas y cerezas en conserva.

Estos lotes representan una oportunidad tanto para comerciantes o dueños de negocios que busquen abastecerse, como para clientes particulares interesados en aprovechar los valores mínimos de liquidación.

¿Cómo participar en el remate?

Para ser parte de la subasta, las personas interesadas deben realizar su inscripción previa directamente en el sitio web rematesdelrio.cl.

Una vez registrados, los participantes deberán entregar la garantía requerida según las bases fijadas por la plataforma. En este caso, se exige un monto mínimo de participación de $1.000.000, que permite adquirir lotes por hasta $5.000.000.