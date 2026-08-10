Kast ingresa al Senado reforma constitucional para combatir el crimen organizado: Pide tramitación "rápida y con altura de miras"

10 ag. 2026 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes en el Palacio de La Moneda la firma del proyecto de reforma constitucional en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

La iniciativa fue ingresada formalmente a través del Senado con suma urgencia, y busca hacer cambios en la Constitución para dotar a las instituciones de herramientas operativas y penales más ágiles contra la delincuencia transnacional.

¿En qué consiste el proyecto?

Entre sus ejes principales, la propuesta del Ejecutivo contempla consagrar expresamente la seguridad pública como una obligación primordial del Estado directamente en el artículo 1º de la Constitución.

Asimismo, la medida establece la creación de un registro de organizaciones criminales y terroristas, la aplicación de regímenes penitenciarios diferenciados para sus integrantes, mayor agilidad para la incautación de bienes y la tipificación penal por el solo hecho de pertenecer a este tipo de agrupaciones.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de un inédito estado de excepción constitucional de seguridad pública. Esta herramienta permitirá al Mandatario intervenir de forma focalizada en zonas donde el crimen organizado desafíe el control territorial, manteniendo a las policías al mando y posibilitando la colaboración eventual de las Fuerzas Armadas.

Llamado al Congreso y foco en el financiamiento criminal

Durante su intervención, el jefe de Estado solicitó al Congreso una tramitación "rápida y con altura de miras", señalando que la crisis de seguridad excede a una sola administración. "Nosotros decimos 'cambió la mano', y eso se ve reflejado en bajas en homicidios, secuestros y aumento en decomisos, pero tenemos que seguir avanzando con un mismo norte para recuperar la seguridad".

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió el texto indicando que se trata de una reforma basada en tres ejes, bien acotada, orientada a entregar nuevas atribuciones sin entorpecer el debate económico.

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