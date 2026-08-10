SHOA descarta tsunami en las cosas de Chile tras fuerte terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

10 ag. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este lunes la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia, según la USGS de Estados Unidos.

¿Qué dijo el SHOA?

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indica el boletín del SHOA, organismo que cifró el sismo en 7,6

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 5 kilómetros al este de la localidad de San José de Palmar, a 107 kms de profundidad.