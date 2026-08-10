Tres días de lluvia en Santiago para esta semana: Revisa cuándo se registrarán precipitaciones en la capital

10 ag. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó un actualizado pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana, confirmando que la capital enfrentará un panorama invernal marcado por bajas temperaturas, permanente nubosidad y hasta tres episodios de lluvia durante los próximos días.

Según detalló el especialista, las temperaturas mínimas se mantendrán estables en torno a los 4°C debido a una masa de aire frío, mientras que las precipitaciones se presentarán de manera distribuida a lo largo de la semana.

¿Cuándo vuelve a llover en Santiago?

Tras un inicio de semana frío y con cielos cubiertos, el primer evento de precipitaciones llegará a Santiago durante la madrugada de este miércoles.

Leyton explicó que se tratará de chubascos débiles con una acumulación estimada de entre 1 y 3 milímetros de agua, concentrándose principalmente entre las 00:00 y las 06:00 horas. Hacia la tarde, las nubes comenzarán a dispersarse, permitiendo un leve ascenso térmico que alcanzará una máxima de 17 °C.

Lluvia el jueves y un evento importante el domingo

El segundo episodio de precipitaciones se vivirá el jueves, jornada en la que se esperan chubascos de carácter más persistente, con temperaturas extremas entre 4 °C y 16 °C y escasa presencia de sol. Para el viernes, en tanto, el tiempo dará una tregua sin lluvias y con cielo completamente nublado.

El evento meteorológico más relevante de la semana se registrará durante el fin de semana. "El día domingo vamos a tener lluvia derechamente en Santiago, sobre los 20 milímetros. Y eso ya es una lluvia más importante", advirtió el meteorólogo, confirmando el regreso de un sistema frontal de mayor intensidad para el cierre de la semana en la capital.

Revisa el pronóstico día a día

Lunes 10 de agosto :Mínima de 4°C y máxima de 12°C. Nublado.

:Mínima de 4°C y máxima de 12°C. Nublado. Martes 11 de agosto : Mínima de 4°C y máxima de 12°C. Nublado.

: Mínima de 4°C y máxima de 12°C. Nublado. Miércoles 12 de agosto : Mínima de 4°C y máxima de 17°C. Chubascos débiles en la madrugada y escasa nubosidad durante el día.

: Mínima de 4°C y máxima de 17°C. Chubascos débiles en la madrugada y escasa nubosidad durante el día. Jueves 13 de agosto : Mínima de 4°C y máxima de 16°C. Cubierto.

: Mínima de 4°C y máxima de 16°C. Cubierto. Viernes 14 de agosto: Mínima de 4°C y máxima de 16°C. Nublado.

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