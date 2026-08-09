Tras decirle "señora de feria" a Fabiola Campillai: Renovación Nacional pasa al Tribunal Supremo a la senadora Camila Flores

09 ag. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

La directiva regional de Renovación Nacional (RN) en Valparaíso decidió elevar al Tribunal Supremo del partido los dichos de la senadora Camila Flores, quien en medio de un tenso enfrentamiento calificó a su par Fabiola Campillai (IND) como una "señora de feria".

Camila Flores al Tribunal Supremo de RN

Según explicó a Radio Bio-Bio el secretario general regional de RN, Eduardo Urbina, la decisión se tomó luego de que la colectividad recibiera reclamos por parte de militantes y dirigentes expresando molestia por los dichos de Flores.

"Recibimos bastantes reclamos, quejas, incomodidades, con esas expresiones puntuales, y estimamos que lo que corresponde acá es que el órgano superior del partido sea el que califique si dichas expresiones son infracciones reglamentarias o estatutarias", señaló Urbina.

La dirección regional de RN señaló también que hay preocupación por el comportamiento y las expresiones de sus parlamentarios, por lo que se enfatizó en que estas deben mantenerse lo más apegadas a los principios del partido.

Durante la tensa discusión, Flores calificó a Campillai con duras expresiones como "cuma total", "ya se le salió lo poblacional" y "señora de feria", mientras que la parlamentaria de la Región Metropolitana trató reiteradamente de "delincuente" a la representante de RN.

Ferias libres reprochan dichos de Flores

Luego de que se viralizaran los dichos de Camila Flores, la Confederación Nacional Gremial de Organización de Ferias Libres, Persas y Afines (ASOF) pidió elevar el debate político y rechazó que el trabajo de feriante sea usado de forma despectiva.

"Si alguien cree que decirle a una mujer 'señora de feria' es un insulto, demuestra un profundo desconocimiento de quiénes somos. Ser mujer de feria es un orgullo", sostuvo la presidenta de ASOF, Paula Morales.

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