VIDEO| "Delincuente total" y "señora de feria": Camila Flores y Fabiola Campillai protagonizan fuerte discusión en el Senado

05 ag. 2026 - 18:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una fuerte discusión protagonizaron las senadoras Camila Flores (RN) y Fabiola Campillai (IND) al interior del Senado, luego de un intercambio de descalificaciones personales que incluyó acusaciones de corrupción, referencias a investigaciones judiciales, familiares e insultos.

La discusión comenzó cuando Campillai se acercó a Flores, quien acababa de participar en la actividad junto a los senadores Ignacio Urrutia (REP), Rodolfo Carter (IND-REP) y Vanessa Kaiser (PNL), dónde parlamentarios de oposición solicitaron el indulto para funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Carabineros condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.

En ese momento, Campillai la increpó por la investigación por presunto fraude al fisco que enfrenta y la acusó de contratar a un supuesto amante con recursos públicos, y también se refirió a la filtración de registros audiovisuales de carácter privado en los que aparece Flores.

"Sus videos andan por todos lados"

"Usted no ha demostrado nada. Sus videos andan por todos lados", dijo Campillai a Flores.

Tras sacar a flote la filtración de videos, Flores respondió apuntando al entorno familiar de Campillai, lo que elevó rápidamente el tono del enfrentamiento. Entre las principales frases que marcaron el intercambio estuvieron:

Camila Flores: " Usted que contrata a su yerno delincuente ".

". Fabiola Campillai: " Una delincuente defendiendo a un delincuente ".

". Fabiola Campillai: "¡Grábenla, grábenla para que vean cómo se comporta la gente!".

Flores lanzó una serie de descalificaciones personales, señalando que “cuando la gente vota por personas que intelectualmente son deficientes (…) pasan este tipo de cosas”.

La tensión continuó cuando la parlamentaria de RN aseguró que Campillai llegó al Senado "única y exclusivamente haciéndose la víctima". Además, hizo referencia a familiares de la senadora independiente, asegurando que su hija habría accedido a una salida alternativa en una causa penal.

Campillai recordó el allanamiento a la oficia de Flores

Campillai respondió recordando el allanamiento a la oficina de Flores en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco y cuestionó que continúe ejerciendo el cargo.

La parlamentaria de RN replicó que una investigación no implica la salida automática de un parlamentario y acusó a la senadora independiente de amenazar a personas.

Uno de los momentos más controvertidos ocurrió cuando Flores manifestó que espera que el Presidente otorgue un indulto al excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado por las lesiones que dejaron ciega a Campillai durante el estallido social.

La tensión aumentó

Asimismo, afirmó que la senadora Campillai "ha vivido del Estado" gracias a las indemnizaciones recibidas y reiteró que fue electa "porque da pena".

Campillai respondió calificando a Flores de "delincuente total" y defendió su trabajo como senadora. Además, le pidió en medio de la discusión que "se controle", mientras ambas continuaban increpándose frente a otros parlamentarios y funcionarios del Congreso.

El enfrentamiento terminó con nuevas descalificaciones por parte de la senadora de RN, quien lanzó las últimas frases de la discusión:

Camila Flores: " Ya se le salió la poblacional ".

". Camila Flores: "Señora de feria".

El intercambio concluyó sin que ninguna de las parlamentarias cediera en sus recriminaciones, cerrando uno de los episodios de mayor tensión registrados recientemente al interior del Senado.