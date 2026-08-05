Denuncian bloqueo en cuentas de WhatsApp: Conoce los motivos y cómo puedes recuperarla

05 ag. 2026 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

En los últimos días, numerosos usuarios han reportado la aparición de un mensaje que indica que ya no pueden utilizar WhatsApp. La situación generó preocupación entre quienes pensaron que habían sido víctimas de un hackeo o de un ciberataque.

Sin embargo, el motivo es otro: Meta endureció las políticas de seguridad de la aplicación y comenzó a suspender automáticamente algunas cuentas.

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, los bloqueos responden a nuevas medidas implementadas por Meta para combatir el spam, las cuentas maliciosas y otros comportamientos considerados sospechosos. La plataforma reforzó sus algoritmos para detectar este tipo de actividades.

¿Por qué me pueden bloquear mi WhatsApp?

Entre las principales razones que pueden provocar un bloqueo está el envío repetido de mensajes idénticos a múltiples personas o grupos, una práctica que el sistema puede interpretar como spam. También se consideran riesgosas las listas de difusión dirigidas a personas que no tienen registrado el número del remitente.

"No es que te hayan hackeado la cuenta ni robado tu información. Esto está pasando hoy día porque Meta endureció sus políticas y sus algoritmos contra el spam y sus políticas de seguridad, aplicando suspensiones automáticas por acciones como enviar mensajes a números que no tienen registrados, hacer reenvíos masivos o usar versiones no oficiales de WhatsApp", explicó Carolina Pizarro, de Aura Cybersecurity.

¿Cómo recuperar una cuenta bloqueada de WhatsApp?

Si tu cuenta fue suspendida, el proceso de recuperación puede completarse en menos de 24 horas. El primer paso es seleccionar la opción "Solicitar revisión" que aparece en la aplicación cuando se informa el bloqueo.

Luego, debes explicar claramente el contexto de lo ocurrido, indicando si el envío masivo de mensajes fue un error o una acción involuntaria.

Posteriormente, la solicitud será enviada a Meta para que revise el caso y, finalmente, deberás ingresar un código de verificación que recibirás mediante un mensaje SMS en tu teléfono.

Los especialistas recomiendan evitar reenviar mensajes masivos de forma reiterada, no utilizar aplicaciones modificadas y respetar las normas de uso de WhatsApp para reducir el riesgo de que la cuenta vuelva a ser suspendida.