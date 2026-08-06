No solo Vozinha: Colo Colo busca remecer el mercado con un nuevo fichaje estrella

06 ag. 2026 - 18:01 hrs.

Aunque el mercado de fichajes parecía cerrado para Colo Colo, en las últimas horas surgió una nueva opción para reforzar el plantel. Desde Brasil confirmaron que el Cacique mantiene negociaciones para incorporar a préstamo a Iván Román.

La información fue entregada por el propio vicepresidente de Atlético Mineiro, quien reconoció que existen conversaciones en curso por la salida del futbolista, aunque evitó dar por cerrado el acuerdo.

De concretarse, el jugador se convertiría en una nueva alternativa para la defensa alba de cara a la segunda parte de la temporada.

Atlético Mineiro confirma conversaciones con Colo Colo

Fue Paulo Bracks, vicepresidente de Atlético Mineiro, quien confirmó públicamente que el club brasileño mantiene negociaciones por el defensor.

"Tenemos una oferta por Iván Román y las negociaciones están en marcha. Pero no digo que se vaya a ir, ni garantizo que se quede", señaló durante la presentación del delantero Thiago Borbas.

El dirigente además aclaró que las conversaciones no están relacionadas con la liberación de un cupo de extranjero, sino que corresponden a una negociación que lleva varios días.

Colo Colo lideraría la carrera por el defensor

En paralelo, el periodista especializado en mercado de fichajes César Luis Merlo aseguró que el cuadro albo es el equipo mejor posicionado para quedarse con el futbolista.

"Colo Colo es el club que más avanzado está para quedarse con el préstamo de Iván Román. Varias instituciones lo pretenden, pero el Cacique lidera la carrera", afirmó.

Según ha trascendido, Colo Colo y Atlético Mineiro negocian un préstamo por 18 meses, vínculo que permitiría al defensor regresar al fútbol chileno.

Hasta ahora, la fórmula no contemplaría una opción de compra, por lo que el jugador seguiría perteneciendo al club brasileño una vez finalizado el préstamo.

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