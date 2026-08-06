Revocan prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León: Quedó con arresto domiciliario total

06 ag. 2026 - 11:13 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se conoció que la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía, que mantenía en prisión preventiva al exdiputado Joaquín Lavín León.



La resolución dejó sin efecto lo determinado hace solo unos días por el Séptimo Juzgado de Garantía, que había resuelto mantener al exparlamentario en prisión preventiva. La defensa apeló esa decisión, recurso que finalmente fue acogido por la Corte de Apelaciones.

El fallo, adoptado de manera dividida por la Segunda Sala —presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera—, sostuvo que el mero transcurso del tiempo constituye un nuevo antecedente suficiente para estimar innecesario mantener a Lavín León privado de libertad, revocando así la resolución del tribunal de primera instancia.

De esta manera, el exdiputado y esposo de Cathy Barriga quedó con la cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con imputados y testigos.

Acusaciones contra Joaquín Lavín León

El Ministerio Público acusa a Lavín León de haber defraudado al Congreso Nacional entre 2015 y 2026 por al menos $189 millones mediante tres esquemas distintos.

El primero consistió en la rendición de facturas ideológicamente falsas de Imprenta MMG para saldar deudas de campaña electoral con fondos públicos. Entre 2015 y 2022 se habrían rendido 32 facturas falsas por un total de $18,8 millones.

El segundo y más voluminoso esquema involucra el desarrollo y uso de la plataforma digital SocialTazk, concebida desde 2017 como una herramienta de gestión de bases de datos electorales. La Fiscalía sostiene que su desarrollo fue financiado íntegramente con fondos del Congreso.

El tercer esquema es la contratación fraudulenta de Belén Carrasco Riquelme, pareja de Domínguez Vallejos, como asesora parlamentaria desde 2014 hasta 2022. La Fiscalía acredita que al menos desde 2018 no prestó función alguna, pese a lo cual el Congreso habría pagado por ese concepto al menos $39,4 millones.

En materia de tráfico de influencias, la acusación describe cómo Lavín León, valiéndose de su condición de cónyuge de la entonces alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, habría instalado en cargos directivos del municipio a personas de su confianza personal.

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