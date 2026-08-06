Fiscalía investiga presunto caso de violencia intrafamiliar que involucra al senador Fidel Espinoza en Viña del Mar

06 ag. 2026 - 12:04 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación por un presunto caso de violencia intrafamiliar que involucra al senador socialista Fidel Espinoza, luego de un procedimiento realizado la noche del miércoles al interior de un departamento ubicado en el sector Nueva Aurora, en la comuna de Viña del Mar.

El fiscal de la Unidad Regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Díaz, informó que el procedimiento se originó cerca de las 20:00 horas, cuando una de las personas involucradas solicitó al conserje del edificio que llamara a Carabineros, indicando que había sido agredida.

Respecto de lo ocurrido al interior del inmueble, Díaz explicó que "el personal policial observó desorden, daños en distintas especies y las dos personas entregaron versiones contrapuestas, ambas atribuyendo a la otra actos de agresión y una de ellas habría reconocido haber provocado daños al interior del inmueble".

Ninguno presentó una denuncia

El persecutor precisó que, pese al procedimiento policial, ninguna de las dos personas involucradas quiso presentar una denuncia formal y ambas rechazaron acudir a un centro asistencial para constatar eventuales lesiones.

Sin embargo, agregó que "atendido que se trata de hechos eventualmente constitutivos de violencia intrafamiliar, los antecedentes fueron comunicados al turno Regional de Instrucción y Flagrancia, unidad donde se dispuso continuar con las diligencias destinadas al esclarecimiento de lo ocurrido".

Entre las diligencias ordenadas por la Fiscalía se encuentran la toma de declaraciones a las personas involucradas, el empadronamiento de testigos, la revisión de cámaras de seguridad del edificio y otras pericias destinadas a esclarecer la dinámica de los hechos.

La declaración de Fidel Espinoza

Tras conocerse la investigación, el senador Fidel Espinoza difundió una declaración pública en la que aseguró que los hechos corresponden a "una situación de carácter personal" ocurrida durante una discusión privada entre dos personas adultas.

En el documento, el parlamentario sostuvo que "no existió de parte de nadie ningún acto de violencia física ni verbal" y afirmó que ello fue constatado por Carabineros, quienes —según indicó— concurrieron al lugar, verificaron la situación y se retiraron sin recibir denuncias.

Asimismo, Espinoza recalcó que "no existe denuncia en mi contra ni he sido formalizado por delito alguno", agregando que, por respeto a la privacidad de las personas involucradas y a la actuación de las instituciones, no realizará nuevas declaraciones sobre el caso.