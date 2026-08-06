"Tengo una carga emocional heavy": La drástica decisión que tomó Naya Fácil tras polémica por conducir a exceso de velocidad

06 ag. 2026 - 12:53 hrs.

Naya Fácil volvió a estar en el centro de la atención mediática y de las redes sociales. Luego de verse envuelta en una controversia por registrarse conduciendo a exceso de velocidad en una autopista, la creadora de contenido dio a conocer una tajante determinación.

En sus redes sociales confirmó que abandonará temporalmente Chile para alejarse del foco público, descansar y recargar energías ante el complejo escenario legal y emocional que enfrenta.

A través de sus historias de Instagram, la figura pública explicó a sus seguidores que se ausentará del país por unos días acompañada por su pololo y algunos familiares cercanos.

Según relató en sus plataformas digitales, la presión sufrida durante las últimas jornadas la llevó a tomar esta decisión de forma prioritaria.

¿Qué dijo Naya Fácil?

"Lo único que puedo decir es que hoy día me voy de Chile. Ya me voy en la noche para poder recargar mi energía porque realmente me siento como... no superada, pero sí tengo una carga emocional en este momento que es heavy", confesó la influencer.

Asimismo, la joven reconoció que necesita tomar distancia del ambiente mediático antes de hacer frente a los compromisos y diligencias futuras. "Necesito despejarme y recargar energía para después enfrentar todo lo que se me viene", añadió en el registro.

Naya Fácil / Instagram

La controversia y la investigación

El detonante ocurrió días atrás, cuando se viralizaron imágenes de la creadora de contenido manejando un vehículo motorizado a una velocidad superior a los 211 kilómetros por hora en una carretera.

La situación generó un rápido e intenso repudio en redes sociales y la reacción inmediata de las autoridades de tránsito.

Como consecuencia directa de este actuar imprudente, se abrió una investigación para esclarecer la veracidad de los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales que podrían imputársele por la presunta conducción a una velocidad temeraria, delito tipificado en la legislación vial chilena.

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