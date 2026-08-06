Gobierno solicita la renuncia del director nacional de Mejor Niñez: "Decisión responde a una pérdida de confianza"

06 ag. 2026 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó este miércoles que la ministra María Jesús Wulf solicitó la renuncia del director nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo.

A través de un comunicado, la cartera señaló que la decisión responde a una "pérdida de confianza", causal contemplada para los cargos que forman parte del Sistema de Alta Dirección Pública.

Desde el ministerio aseguraron que se adoptarán las medidas necesarias para mantener la continuidad del funcionamiento del servicio y de las labores que desarrolla en favor de niños, niñas y adolescentes.

Ministerio explicó la decisión

En el comunicado difundido por la cartera, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia indicó que la salida de Claudio Castillo se enmarca en las facultades que contempla el Sistema de Alta Dirección Pública.

"La decisión responde a una pérdida de confianza, causal contemplada para los cargos adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública", señala el documento.

Continuidad del servicio

Junto con informar la salida del director nacional, el ministerio afirmó que el funcionamiento del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia continuará con normalidad.

"El Ministerio adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del funcionamiento del Servicio y del trabajo que diariamente desarrolla en favor de los niños y adolescentes", concluye el comunicado.