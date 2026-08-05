Kast destaca aprobación de la "megarreforma" y anuncia reforma constitucional en seguridad con más de 30 proyectos

05 ag. 2026 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabezó la noche de este miércoles una cadena nacional en la que anunció una reforma constitucional para reforzar la seguridad pública y presentó una agenda con más de 30 proyectos destinados a combatir el crimen organizado y el terrorismo.

Durante su mensaje también destacó la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social y aseguró que el Gobierno concentrará sus esfuerzos en tres ejes: seguridad, economía y empleo.

"Uno de los cuerpos legislativos más importantes"

El Mandatario abrió su intervención señalando que el país atraviesa un momento complejo y que el Ejecutivo busca entregar soluciones concretas.

En ese contexto, afirmó: "Ayer hemos dado un paso gigantesco hacia un mejor futuro para todos", y agregó que la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social "es uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años. Abre una nueva etapa para el progreso de Chile que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos".

Kast sostuvo que la nueva legislación permitirá avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios y favorecer la reactivación económica.

"Gracias a esta ley, que presentamos en Lirquén entre las cenizas que dejaron los incendios de Biobío, los chilenos podemos mirar con optimismo y esperanza hacia el futuro", sostuvo.

"Lo podrán hacer las miles de familias que sufrieron con los incendios en Biobío, Ñuble y Valparaíso, que ahora contarán con los fondos necesarios para continuar con la reconstrucción. Lo podrán hacer también las más de 900 mil personas que buscan empleo y que ahora, gracias al crecimiento y la inversión, podrán tener más oportunidades. Y asimismo lo harán cientos de empresarios, emprendedores e inversionistas que estaban esperando el momento para volver a confiar en Chile y comprometerse con una economía más competitiva, reglas claras y regulaciones menos complejas que permitan generar empleo y valor", aclaró.

Según explicó, la ley baja los impuestos, termina con la doble tributación, libera de IVA durante 12 meses a las viviendas nuevas para facilitar el acceso a un hogar a 100 mil familias y exime de contribuciones a los mayores de 65 años. También señaló que la iniciativa pone urgencia a los permisos que demoran la inversión y obliga al Estado a asumir sus errores en lugar de traspasárselos a los emprendedores.

El Presidente aseguró que el país debe dejar atrás el estancamiento económico y recuperar el crecimiento.

"Luego de más de 10 años de estancamiento, con un gasto estatal desbordado y una deuda pública en niveles históricos, llegó la hora de dejar de administrar la mediocridad y recuperar la grandeza de un país que volverá, con el aporte de todos, a ser un modelo para Latinoamérica y un orgullo para todos los chilenos", afirmó.

Además, destacó el Imacec de junio y sostuvo: "Un mes no hace una tendencia. Es el primer paso de un camino más largo que nos permita volver a crecer, a invertir y a soñar en grande otra vez".

Crimen organizado

La segunda parte del mensaje estuvo centrada en la seguridad pública. Kast afirmó que la principal amenaza que enfrenta el país está relacionada con el crimen organizado y aseguró que el Gobierno no se conformará con la situación actual.

"Hoy damos un paso adicional para recuperar la seguridad en nuestro país que marcará un antes y un después, tal como nos comprometimos en campaña. Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas", señaló.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, el fortalecimiento del control fronterizo con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente, la ampliación de la retención migratoria y de la capacidad de expulsión efectiva, además del refuerzo de la búsqueda de prófugos de la justicia.

El Presidente también aseguró que los funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y las Fuerzas Armadas que actúen en legítima defensa "no va a ser tratado por la ley como si fuera el delincuente".

Kast anunció además que enviará al Congreso una reforma constitucional para consagrar expresamente que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado.

"Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún gobierno, de ningún color, podrá desconocer", afirmó.

En la misma línea, adelantó que pertenecer a una organización criminal será un delito con penas agravadas, que los narcotraficantes que sigan dando órdenes desde la cárcel serán sometidos a un régimen penitenciario especial y que los bienes del crimen organizado serán decomisados y destruidos por una nueva agencia del Estado.

Los primeros resultados del plan de seguridad

Durante la cadena nacional, el Mandatario destacó cifras que, según dijo, reflejan los primeros resultados del plan de seguridad.

Indicó que al 26 de julio los homicidios bajaron 18,7%, los secuestros disminuyeron un 45%, los robos violentos registraron más de siete mil casos menos, los ingresos irregulares por las fronteras cayeron un 86,5%, la violencia en la Macrozona Sur retrocedió un 18,8% y la incautación de drogas aumentó un 60%.

"Detrás de cada uno de estos enormes avances en números hay una familia que hoy está más tranquila, un emprendedor que puede trabajar en paz y comunidades que recuperan una mejor calidad de vida", sostuvo.

Kast informó que instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para sacar adelante la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en el menor tiempo posible.

"Si para generar las condiciones que nos permitan reactivar la economía nos tomamos cuatro meses, espero que antes de navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitirán recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes", afirmó.

Apoyo a las familias damnificadas por sistema frontal

En la parte final de su mensaje, el Presidente se refirió a los recientes temporales que han afectado al país y comprometió apoyo para las familias damnificadas. Luego reiteró que su administración no se desviará de sus prioridades y cerró con un mensaje político.

"Seguridad, economía y empleo son los tres ejes de este Gobierno, y en los tres vamos en la misma dirección en la que va el país. Chile quiere creer. Chile quiere crecer. Chile quiere vivir en paz", concluyó.