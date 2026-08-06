Kast aterriza en Colombia por investidura presidencial de Abelardo de la Espriella: "Espero que refleje el espíritu republicano"

06 ag. 2026 - 22:32 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente José Antonio Kast llegó este jueves a Cali, Colombia, para participar en la ceremonia de investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, instancia que se realizará este viernes y que marcará el inicio oficial de su mandato.

A su arribo a territorio colombiano, el Mandatario entregó sus primeras declaraciones y puso el foco en la importancia de la democracia y el respeto por la institucionalidad en los procesos de cambio de gobierno.

"Yo creo que la democracia ha cuidado la libertad de nuestras naciones y espero que este traspaso de mando refleje el espíritu republicano que se ha reflejado en todas nuestras naciones cuando hay un cambio de mando", afirmó José Antonio Kast.

Una reunión con Abelardo de la Espriella

Desde Presidencia informaron que este viernes el jefe de Estado sostendrá una reunión bilateral con Abelardo de la Espriella durante la mañana.

Posteriormente, ambos ofrecerán declaraciones a la prensa, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Kast fue uno de los primeros líderes de la región en felicitar a De la Espriella tras su triunfo en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio.

En esa oportunidad sostuvo que con su victoria "comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad".

La visita del Presidente se enmarca en la ceremonia de cambio de mando que se desarrollará este viernes en Cali, donde asistirán autoridades y representantes de distintos países de la región.