Cárceles con celdas y patios individuales: Las medidas que anunció el Gobierno para reforzar la máxima seguridad

06 ag. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, profundizó este miércoles en las medidas que contempla el Plan de Infraestructura Carcelaria, iniciativa que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Gobierno.

La autoridad explicó que el proyecto busca fortalecer la capacidad del sistema penitenciario con nuevos módulos de alta y máxima seguridad, además de implementar un régimen más estricto para internos considerados de mayor peligrosidad.

Según indicó, algunas de estas obras comenzarán a entrar en funcionamiento durante 2027 y el primer semestre de 2028.

¿Qué contempla el Plan de Infraestructura Carcelaria?

Entre las principales medidas anunciadas por el ministro Rabat se encuentra la habilitación de nuevos módulos de alta y máxima seguridad, cuya ocupación está prevista entre 2027 y el primer semestre de 2028.

Además, el plan considera la construcción de infraestructura industrializada y modular, una modalidad que busca acelerar los tiempos de ejecución de las obras sin dejar de avanzar en el fortalecimiento del sistema penitenciario.

En cuanto al régimen de máxima seguridad, el secretario de Estado explicó que este incluirá celdas individuales, patios de uso individual y controles más estrictos tanto para las visitas como para las encomiendas que reciben los internos.

"Un conjunto de medidas que van a hacer efectivo todo lo que el Presidente de la República y el ministro de Seguridad anunciaron en la mañana de hoy, que es una verdadera lucha contra el crimen organizado y el terrorismo", sostuvo.

¿Habrá una cárcel similar al Cecot de El Salvador?

Consultado sobre la posibilidad de construir en Chile un recinto similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, Rabat señaló que el Gobierno está enfocado en fortalecer la infraestructura penitenciaria existente.

"Estamos trabajando en lo que tenemos hoy día. Evidentemente las situaciones no son exactamente las mismas y, por lo tanto, hay soluciones diversas", afirmó.

En esa línea, precisó que el mandato del Presidente de la República apunta no solo a desarrollar el Plan de Infraestructura Carcelaria, sino también a encontrar soluciones que permitan responder con mayor rapidez al avance del crimen organizado, aunque reconoció que las principales obras proyectadas estarán disponibles entre 2027 y 2028.