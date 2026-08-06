Minsal alerta por aumento del virus respiratorio sincicial durante el invierno

06 ag. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud advirtió un aumento sostenido en la circulación del Virus Respiratorio Sincicial (VRS) durante las últimas semanas, en medio de la campaña de invierno 2026, escenario que mantiene bajo monitoreo a la red asistencial por el impacto que este agente puede generar principalmente en niños pequeños.

En la Semana Epidemiológica 30, entre el 26 de julio al 1 de agosto, la positividad de las muestras alcanzó un 47%, superior a la registrada en la semana previa (45,4%).

El virus predominante es Rinovirus, representando el 24,5% de los casos detectados, una proporción superior a la registrada la semana anterior (21,7%), afectando, principalmente, al grupo de personas entre 1 y 4 años.

Autoridades advierten aumento semanalmente

La información se dio a conocer durante el Reporte Semanal de la Campaña de Invierno 2026, correspondiente a este jueves 6 de agosto, encabezado por el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno.

En tanto, el VRS es el segundo virus más detectado, representando el 24,1% de los casos detectados, comportamiento superior a la semana anterior (22,9%). “Este resultado también da cuenta de cómo ha venido, proporcionalmente, semana a semana, aumentando la participación del Virus Respiratorio Sincicial”, alertó Vilches.

Y agregó que “además, es muy importante recordar que el VRS afecta al grupo que está entre 1 a 4 años, principalmente, y en ese sentido es importante tenerlo en consideración, sobre todo porque puede producir enfermedad grave que implica hospitalización e incluso, casos que puedan fallecer”.

La Influenza B se ubica en tercer lugar con un 17,5% del total de casos detectados, inferior a lo registrado la semana anterior (19,4%).

De acuerdo con este escenario, según explicó el doctor Vilches, actualmente se encuentran circulado tres virus en mayor proporción en el país, lo que implica que las personas puedan enfermar más de una vez por un agente distinto o tener una enfermedad, en una oportunidad, por más de un agente.

Además, se detectaron otros virus en menor proporción: Influenza A (13,3%), Metapneumovirus (8,5%), Adenovirus (5,8%), Parainfluenza (3,7%), Otros virus respiratorios (2,5%) y SARS-CoV-2 (0,1%).

La cobertura de vacunación de Influenza es de 78,4%, con 8.193.951 dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (63,8%), embarazadas (73,5%) y personas de 60 años y más (62,2%).

En tanto, la cobertura de inmunización contra el VRS alcanza un 97,4%, con 123.017 dosis administradas. En detalle, los recién nacidos presentan un 98,6%, mientras que los lactantes, un 96,2%.

Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron una disminución del 6,4% respecto de la semana previa; al igual que las hospitalizaciones por causa respiratoria que manifestaron una baja del 7,5% respecto de la semana previa.

“Si bien, todos los grupos etarios registraron una tendencia a la baja, tanto en las atenciones por IRA Baja como en las hospitalizaciones por causa respiratoria, fue el grupo de 5 a 14 años el único que registró una tendencia al alza en ambos componentes”, explicó Valentina Pino.

Y detalló que “por una parte, aumentaron en un 6,4% las atenciones por IRA Baja respecto a la semana anterior y, por otra, aumentaron en un 36,4% las hospitalizaciones por causa respiratoria, es decir, los grupos escolares”.

“Además, las personas entre 5 a 14 años es de los grupos que, a pesar de que a nivel nacional se registró una tendencia a la baja, mantienen hoy en día un aumento en la demanda asistencial por causa respiratoria”, añadió Valentina Pino.

Al 5 de agosto de 2026, la red integrada cuenta con 736 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 76%. El 30,9% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

En el caso de los adultos, se dispone de 4.293 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 92,6%. El 12% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

Para la Semana Epidemiológica 30, el 25,3% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 2,2% inferior respecto de la semana anterior (27,5%).

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