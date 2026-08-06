"Hemos llegado mal con el mensaje del daño": Uno de cada tres adolescentes ha vapeado alguna vez en su vida

06 ag. 2026 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de cada tres adolescentes chilenos de entre 13 y 15 años ha usado el cigarrillo electrónico o vapeador alguna vez en la vida, mientras que el 14,8% reconoce haberlo usado un vaper con nicotina en el último mes.

Esos datos son parte de los resultados de la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes, aplicada por el Ministerio de Salud en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La encuesta -pionera en la incorporación del uso del vaper- es la primera con representación nacional y permitirá que Chile se incorpore a los reportes de la OPS sobre prevalencia del consumo de tabaco en jóvenes a nivel mundial.

Los detalles del estudio

El estudio incluyó el trabajo de campo en colegios y liceos de 16 regiones del país, abarcando una muestra de 7.204 estudiantes que a la fecha de la aplicación del cuestionario –segundo semestre de 2024- tenían entre 13 y 15 años cumplidos.

En el caso del cigarrillo, un 23,3% de los adolescentes entre séptimo básico y segundo medio declaró haber consumido alguna vez tabaco. Se observa una prevalencia ligeramente superior en mujeres (26%) en comparación con los hombres (20,2%). Mientras que un 9,3% reconoció ser fumador actual, sin diferencias significativas entre ambos sexos.

En relación con análisis previos, si bien, los expertos indican que el consumo del cigarrillo tradicional se mantiene en niveles estables, llama la atención el rápido ingreso del vapeador como puerta de entrada al tabaquismo entre los adolescentes.

"Hemos llegado mal con el mensaje del daño de los vapeadores"

La ministra de Salud, May Chomali, calificó los resultados como alarmantes. “Sentimos que estamos en una zona de altísimo riesgo para nuestros adolescentes, en términos que están iniciando el uso de cigarrillos y de cigarrillos electrónicos demasiado temprano, lo que va a predecir en un futuro altísimos riesgos para la salud física y para la salud mental”, expresó.

Además, la autoridad agregó que "otra de las cosas que nos llamó mucho la atención de esta encuesta es la baja percepción de riesgo del uso de los vapeadores y eso es porque hemos llegado mal con el mensaje del daño de los vapeadores".

"Toda la publicidad a la cual se ven expuestos nuestros adolescentes hablan de lo interesante, lo cool, o sea, nos llevan la delantera en la sensación de que esto no es dañino y se ha planteado así, no fumes, pero usa vapeador que tiene menos riesgo y tiene exactamente el mismo riesgo", añadió.