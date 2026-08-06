Alto impacto: La nueva muerte que remece la recta final de "El Jardín de Olivia"

06 ag. 2026 - 09:12 hrs.

Un momento desgarrador y cargado de alta tensión se vivió el miércoles en el capítulo 351 de El Jardín de Olivia, la teleserie de Mega. La ficción dio un giro dramático e impactante tras la trágica muerte de Joaquín (interpretado por Francisco Dañobeitia).

El trágico desenlace comenzó cuando Joaquín acudió al rescate de Ignacia (Cota Castelblanco) y encaró a Luis Emilio (Alejandro Trejo).

El despiadado Walker tomó a su hija como rehén mientras intentaba "poner las cosas en orden", luego de las evidencias halladas en su contra. Sin embargo, Joaquín se negó rotundamente a permitir que la madre de su hija corriera peligro, interponiéndose de forma heroica.

La trágica muerte de Joaquín

La confrontación terminó de la peor manera posible: un certero disparo impactó en el abdomen del personaje interpretado por Dañobeitia.

Malherido y perdiendo sangre rápidamente, cayó desplomado. Aprovechando el desconcierto y el caos del momento, Luis Emilio logró huir mientras los demás intentaban socorrer al herido.

La muerte de Joaquín / Mega

"Júrame que vas a cuidar a la Berni"

Con sus últimas fuerzas, Joaquín se despidió en los brazos de Ignacia encargándole una importante misión: "Júrame que si me pasa algo, júrame que vas a cuidar a la Berni. Dile que su papá la amó mucho. Dile a la Berni que fue todo para mí...".

Tras pronunciar estas conmovedoras palabras, Joaquín se desvaneció y perdió la vida, lo que marcó uno de los momentos más tristes e intensos de la teleserie.

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