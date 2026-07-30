"El Jardín de Olivia" llega a su desenlace: Esta es la fecha confirmada para el capítulo final

30 jul. 2026 - 09:23 hrs.

Después de más de 340 capítulos al aire, "El Jardín de Olivia" ya tiene fecha para despedirse de las pantallas. La teleserie diurna de Mega entró en su recta final y muy pronto pondrá fin a la historia protagonizada por Diana Guerrero y su búsqueda de justicia.

En los últimos episodios, la trama ha concentrado el conflicto en torno a Luis Emilio Walker, personaje que ha cometido diversos crímenes a lo largo de la ficción y que enfrenta un escenario cada vez más complejo, mientras Diana y Clemente buscan detenerlo.

¿Cuándo será el gran final de "El Jardín de Olivia"?

Mega confirmó que el capítulo final de "El Jardín de Olivia" se emitirá el próximo lunes 17 de agosto, una vez finalizada la emisión de "Carmen Gloria: Fuerte y Claro".

El esperado desenlace podrá seguirse a través de la señal abierta de Mega, además de Mega.cl y la plataforma Mega Go. Tras el término de la teleserie, la programación dará paso al estreno de "La Baronesa", producción que debutará inmediatamente después del cierre de la historia.

Con ello concluirá la travesía de Diana Guerrero, quien durante toda la ficción luchó por esclarecer la muerte de su madre y buscar justicia para las víctimas de Luis Emilio Walker, en un desenlace que resolverá el destino de los principales personajes de la producción.

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