Mónica Godoy: quién es la actriz que llega a las teleseries de Mega con "Prohibida obsesión"

24 jun. 2026 - 16:39 hrs.

Mónica Godoy es una de las actrices con mayor trayectoria de la televisión chilena, con más de tres décadas de carrera ininterrumpida. Su nombre completo es Mónica Alejandra Godoy Cabezas y nació el 9 de mayo de 1976 en Santiago, por lo que tiene 50 años.

Su primer contacto con la pantalla fue en 1995, cuando debutó como conductora en Canal 2 Rock & Pop al lanzarse el canal al aire. Estuvo tres meses en esa función, hasta que el director Vicente Sabatini le planteó una disyuntiva: o era animadora o era actriz. Godoy eligió la actuación y no tardó en conseguir su primer papel en teleseries.

Estudió Comunicación Escénica en la Universidad Uniacc en Santiago. A los 24 años partió a Europa para continuar su formación: primero en Barcelona, donde asistió al Collegi de Teatre, y luego en Madrid, donde siguió perfeccionando su oficio. Hizo dos películas en España.

De vuelta en Chile, consolidó su carrera en las teleseries con personajes que el público recuerda hasta hoy: Isidora Ortúzar en Tic Tac (1997), Scarlett Jara en Aquelarre (1999) —su primer gran protagónico— y Julieta Millán en Hijos del Monte (2008), personaje que conmovió a la audiencia por el fallecimiento de su personaje a causa de un cáncer. También encarnó a Claudia Arismendi en Disparejas (2006) y formó parte de producciones como 40 y Tantos, El Laberinto de Alicia y La Reina de Franklin.

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En su primera teleserie en Mega, "Prohibida obsesión", dará vida a Paloma, una mujer que esconde sus frustraciones matrimoniales detrás de una aparente alegría.

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