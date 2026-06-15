Ve el adelanto: Los actores de "Prohibida obsesión", la nueva teleserie nocturna de Mega

15 jun. 2026 - 18:41 hrs.

Diego Muñoz, Fernanda Finsterbusch, Andrés Velasco y Mónica Godoy son algunos de los rostros que protagonizarán "Prohibida obsesión", la próxima teleserie nocturna de Mega que llegará pronto a la pantalla.

La historia gira en torno a tres amigos al borde de los 50 años que enfrentan crisis personales, infidelidades y quiebres de pareja. Diego Muñoz encabeza el elenco interpretando a Luciano, un arquitecto cuya vida se desestabiliza tras una aventura de una noche con Bárbara, el personaje de Fernanda Finsterbusch.

Junto a ellos, Andrés Velasco dará vida a Dante y Nicolás Poblete a Gaspar, los otros dos amigos que completan el núcleo central del relato. Sus parejas estarán interpretadas por Sigrid Alegría como Antonia, la exitosa esposa de Luciano; Mónica Godoy como Paloma, quien esconde frustraciones tras su aparente alegría; y Celine Reymond como Vivi, expareja de Gaspar que intenta rehacer su vida sentimental junto al personaje de César Sepúlveda.

La generación más joven también tiene protagonismo: María Jesús Haran y Agustín Moreno encarnarán a Julieta y Matías, una pareja universitaria marcada por una relación descrita como posesiva y tóxica. Osvaldo Silva y Lorena Capetillo completan el elenco principal.

"Prohibida obsesión" es una producción del Área Dramática de Mega, dirigida por Quena Rencoret y escrita por Luis Ponce junto a Elena Muñoz, Felipe Montero y Milena Bastidas.

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