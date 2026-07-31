Alcalde de Coquimbo por suspensión de La Pampilla 2026: "Una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tomar"

31 jul. 2026 - 00:21 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, informó el jueves de esta semana la suspensión de la Fiesta de la Pampilla 2026 para redestinar los recursos a la reconstrucción de la comuna por el sistema frontal.

El jefe comunal destacó que no fue una decisión fácil, teniendo en cuenta que se trata de una de las mayores celebraciones del año y que en septiembre reciben a miles de personas para Fiestas Patrias.

En esta línea, indicó que "hoy hay vecinos y vecinas que lo perdieron todo. Familias que perdieron sus casas, sus enseres y sus recuerdos. Hay caminos destruidos, localidades aisladas y una emergencia que para Coquimbo aún no termina".

"Hoy la prioridad es nuestra gente"

Manouchehri explicó que "esperábamos una respuesta inmediata del presidente Kast. Sin embargo, se nos informa que la reconstrucción se financiará a través de la Ley de Presupuesto y no con los recursos frescos ahora".

"Como municipio, propusimos al presidente y al ministro de Hacienda alternativas para contar con recursos inmediatos para la reconstrucción, pero no fuimos escuchados. Nuestra gente necesita ayuda hoy, no el próximo año", sostuvo.

Sobre la suspensión de la fiesta, el edil manifestó que "como coquimbano, esta es una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tomar. La Pampilla, la fiesta más grande de Chile, es parte de nuestra identidad, pero hoy la prioridad es nuestra gente. Por eso hemos tomado una decisión difícil: este año 2026 no realizaremos la Pampilla y destinaremos esos recursos a la reconstrucción. No es una decisión contra la Pampilla, es una decisión por las familias de Coquimbo".

"No solo destinaremos más de 1.800 millones, también toda la capacidad operativa del municipio estará enfocada en recuperar caminos, llevar ayuda y acelerar la reconstrucción. Impulsaremos un plan de reactivación económica para poder apoyar a nuestros emprendedores, al comercio local y al desarrollo productivo de la comuna", dijo.

Agregó que "La Pampilla volverá, porque es parte de nuestra alma, es parte de nuestra comuna. Pero hoy elegimos poner cada peso, cada esfuerzo y cada funcionario donde más se necesita. Porque antes que la fiesta, está nuestra gente".

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