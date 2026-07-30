Kaiser propone privatizar Codelco y a cambio entregar hasta $2 millones a cada chileno

30 jul. 2026 - 13:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Partido Nacional Libertario se manifestó a favor de privatizar Codelco y planteó que los recursos obtenidos con la operación podrían traducirse en un cheque de hasta $2 millones para cada chileno y chilena.

La idea fue presentada por el presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, respaldando la iniciativa de privatizar la estatal, planteada desde el Partido Republicano por su presidente y senador, Arturo Squella.

Libertarios apuntan a problemas de gestión

La propuesta de los libertarios parte de un cuestionamiento al desempeño de la estatal. Kaiser sostuvo que el principal objetivo de Codelco debería ser generar recursos para el Estado y contribuir al financiamiento de obras sociales, pero afirmó que sus resultados no estarían cumpliendo con esa función.

“Nosotros, en principio, consideramos que esa empresa tiene como objetivo, que por lo demás es de todos los chilenos, aliviar la carga tributaria de todos los chilenos, ayudar con sus ganancias al fisco para que este pueda realizar obras sociales... Lo que nosotros hemos visto en el último tiempo es que las ganancias, en el corazón del negocio de Codelco, que es el cobre, se han desplomado completamente y es absolutamente inexplicable si consideramos que estamos con los precios del cobre más altos de la historia”, afirmó.

“Que no tenga utilidades solo se puede explicar con un problema de gestión, de asignación de recursos, de decisiones estratégicas de largo plazo”, sostuvo.

Privatización parcial y gestión privada

La alternativa planteada por el Partido Nacional Libertario contempla una apertura parcial de la empresa. Bajo esta fórmula, el Estado conservaría la mayoría de las acciones, pero la gestión quedaría en manos privadas.

“Codelco tiene que volver a ser una máquina de generación de riquezas para el país. Eso significa que muchos de los yacimientos que están en poder de Codelco, pero que no están explotados, tienen que empezar a ser explotados. La empresa tiene que mostrar niveles de eficiencia equivalentes a los del mercado”, complementó Kaiser.

Según explicó, la propuesta busca que la propiedad de Codelco tenga una expresión directa para los ciudadanos. “Hacer efectiva la promesa de que Codelco es de todos los chilenos y eso significa una privatización, ya sea parcial o total de la empresa, entregando el resultado de la privatización a los ciudadanos chilenos”, planteó.

$2 millones para cada chileno

La fórmula propuesta contempla que los recursos obtenidos por la privatización sean distribuidos entre los ciudadanos.

“Con una privatización parcial, que es lo que nosotros estamos recomendando, en la que el Estado de Chile se queda con la mayoría de las acciones, pero sin el control de gestión, que tiene que ser privado, a cada uno de nuestros compatriotas le podríamos hacer llegar un cheque de hasta 2 millones de pesos. A cada uno. Podríamos echar a andar la empresa, con capital y gestión privada, para que también empiece a recaudar el Estado”, explicó.

“Nosotros creemos que esta solución de capitalismo popular, que significa devolverles a los chilenos lo que es suyo, liberar las posibilidades que tiene la empresa de desarrollarse y generar nuevos empleos (...) creemos que esta aproximación nuestra es responsable”, concluyó.