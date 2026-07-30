Camión con frenos cortados causó accidente que involucró varios vehículos fuera de feria de Cartagena: Se reportan 12 lesionados

30 jul. 2026 - 14:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito se registró la tarde este jueves en las inmediaciones de la feria de Cartagena, en la región de Valparaíso.

Carabineros reportó que el hecho dejó dos personas con lesiones de gravedad y otras diez con heridas de diversa consideración.

El accidente ocurre a pocas semanas del fatal atropello en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, en Viña del Mar, cuando un vehículo perdió el control y atropelló a varias personas que se encontraban en el sector.

Una cámara captó el momento de la colisión

De manera preliminar, se informó que un camión habría sufrido un corte de frenos, perdiendo el control e impactando a otros vehículos que circulaban por la zona, por causas que aún son investigadas.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el camión impactó con otros automóviles.

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