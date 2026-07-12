Fatal atropello en Feria Caupolicán: Carabineros explica dinámica del accidente de "alta energía"

12 jul. 2026 - 10:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal atropello se registró durante la mañana de este domingo en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, en Viña del Mar, luego de que un vehículo perdiera el control y atropellara a varias personas que se encontraban en el sector.

El hecho ocurrió cerca de las 07:45 horas y dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas, quienes fueron trasladadas hasta centros asistenciales. Desde Carabineros informaron que los heridos se encuentran fuera de riesgo vital, incluyendo a dos lactantes.

El prefecto de Viña del Mar, coronel Jorge Guaite, calificó el hecho como un accidente de "alta energía" y señaló que "tenemos al momento seis personas fallecidas en el sector de la Feria Caupolicán".

Según los primeros antecedentes entregados por testigos, el automóvil habría circulado a una velocidad elevada antes de perder el control e impactar a las personas que estaban en las inmediaciones de la feria. En ese contexto, el uniformado expuso que "las declaraciones de la gente es que venía en dirección normal, pero a exceso de velocidad".

Sin embargo, el coronel Guaite enfatizó que la dinámica exacta del accidente aún debe ser determinada por los equipos especializados. "Sería irresponsable por parte de nosotros aseverar cualquier hecho. Estamos trabajando en un hecho muy reciente, hace menos de 40 minutos que sucede", indicó.

Respecto al conductor, Carabineros informó que se trata de un hombre mayor de edad, quien fue detenido en el lugar y "trasladado de inmediato hasta una unidad policial y en estos momentos se encuentra siendo derivado para el examen de alcoholemia y constatación de lesiones a raíz del accidente".

Mientras continúan las diligencias para establecer las causas del hecho, Carabineros hizo un llamado a quienes tengan registros o antecedentes del accidente a entregar información a la institución. "Si la gente tiene información, que se acerque a Carabineros", señaló Guaite, agregando que "toda la dinámica es parte del proceso investigativo que comienza ahora en breve".

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