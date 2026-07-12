Donald Trump dice que Estados Unidos golpeó a Irán "muy duro" con sus últimos ataques

12 jul. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

Donald Trump dijo que Estados Unidos golpeó a Irán "muy duro" con sus últimos ataques por la noche, y sugirió que un acuerdo entre ambos países estaba bien encaminado antes de esta nueva reanudación de las hostilidades.

"Los golpeamos muy duro anoche. Teníamos un acuerdo con ellos ayer. Estaban cediendo en todo y, de repente, dos horas después de eso atacaron un barco con un dron", declaró el presidente estadounidense a CNN por teléfono.

Ejército de EEUU dice que el "tráfico fluye" en estrecho de Ormuz

El ejército estadounidense repitió el domingo que hay circulación de buques por el estrecho de Ormuz, a pesar de que Irán asegura que lo cerró en represalia por la escalada entre Washington y Teherán.

"Irán no controla el estrecho. El tráfico sigue fluyendo", afirmó en X el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) que supervisa las fuerzas del país en el Oriente Medio.

En una publicación posterior, el Centcom hizo mención y negó una declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la que afirmaba que estaba cerrando el estrecho.

El estrecho "sigue siendo una vía navegable internacional. Las fuerzas estadounidenses están posicionadas y preparadas para que siga siendo así", aseguró el Centcom.

Además de anunciar el cierre del estrecho, Irán atacó a varios países aliados de Estados Unidos en el Golfo en respuesta a los bombardeos ordenados por Washington contra la República Islámica.

Este recrudecimiento del conflicto pone en jaque las conversaciones de paz, que se desarrollan bajo un acuerdo de alto el fuego temporal.

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