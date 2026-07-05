Triple colisión e incendio de vehículo mantienen cortado el tránsito en la Ruta 5 Norte en La Calera

05 jul. 2026 - 21:32 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este domingo se registró un accidente de tránsito en la comuna de La Calera, región de Valparaíso, que mantiene interrumpido el tránsito en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 112, en las cercanías de la planta Sopraval.

De acuerdo con información preliminar entregada por el Cuerpo de Bomberos de La Calera, se trató de una triple colisión de alta energía ocurrida en la calzada con dirección al sur.

A raíz del fuerte impacto, uno de los vehículos involucrados terminó envuelto en llamas. El accidente dejó "ocho personas lesionadas", mientras que hasta el lugar concurrieron equipos de Bomberos, Carabineros y SAMU para atender la emergencia.

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En las labores de emergencia trabajan cuatro compañías de Bomberos, dos pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de La Calera y dos al Cuerpo de Bomberos de Nogales, además de personal policial y equipos de salud.

Desde Autopista Nueva Aconcagua informaron que el tránsito permanece completamente detenido hacia el sur, mientras que en dirección al norte existe circulación lenta.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente y el estado de las personas involucradas. En tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para controlar la situación y despejar la ruta.