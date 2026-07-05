Fallece icónico personaje de la bohemia de Valparaíso luego de ser atropellado en pleno centro de Valparaíso

05 jul. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Sabino Ramírez, reconocido y querido personaje de la bohemia porteña, falleció la noche de este sábado luego de ser atropellado en pleno centro de Valparaíso.

El accidente ocurrió en la intersección de avenida Condell con Bellavista y, de acuerdo con los antecedentes preliminares, involucró a un bus del transporte público.

Tras el atropello, el conductor del vehículo habría abandonado el lugar sin prestar ayuda. Sin embargo, posteriormente fue detenido por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2.ª Comisaría Central de Carabineros.

El Fiscal del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de Valparaíso, Germán Klug, informó que el "Ministerio Público solicitó una ampliación de la detención por un plazo de 48 horas", la que "fue acogida por el tribunal". Esto, debido a las diligencias pendientes que buscan esclarecer si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol o las drogas, además de "las diligencias pendientes con el SML". El imputado continuará privado de libertad hasta el martes.

La muerte de Sabino ha provocado una profunda conmoción entre vecinos y comerciantes del puerto. Durante años fue una figura habitual de los bares y locales del centro de Valparaíso, donde era conocido por colaborar con trabajadores, conversar con quienes visitaban el sector y animar el ambiente con su cercanía y carisma.

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Valparaíso lamentó su fallecimiento y destacó que "por años, Sabino fue parte del paisaje humano de Valparaíso: se le veía colaborando en los bares del centro, ayudando a quien lo necesitara, acompañando, bailando, conversando, siempre con una sonrisa". Además, se afirmó que "su generosidad, su carisma y su presencia constante en las calles y locales de Valparaíso lo convirtieron en un verdadero patrimonio vivo de nuestra identidad porteña".

En tanto, según informó Leonardo Fortunato, un comerciante del lugar, a través de Facebook, este domingo a las 19:00 horas se realizará una velatón en la Plaza Victoria para despedir a Sabino y rendir homenaje a una de las figuras más queridas de la ciudad.