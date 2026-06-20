Ciclista muere mientras practicaba descenso en Valparaíso: Chocó con una barrera de contención

20 jun. 2026 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un ciclista falleció la tarde de este sábado tras chocar violentamente contra una barrera de contención mientras descendía con un grupo de amigos por el Cerro Cárcel, ciudad de Valparaíso.

Víctima falleció en el lugar

De acuerdo a lo informado por el mayor Hernán Díaz Cortez, de la Prefectura de Valparaíso, el hecho ocurrió a eso de las 15:30 horas, en la intersección de las avenidas Carlos Lyon con Guale.

"Un grupo de amigos practicaba el descenso en bicicleta", declaró, en una zona de altas pendientes y en donde ya se habían producido accidentes fatales.

"En el momento que efectúan el descenso (por calle Carlos Lyon), uno de ellos pierde el control de su bicicleta", agregó el uniformado.

La víctima, un hombre adulto de aproximadamente 30 años, "impactó con una barrera de contención New Jersey".

"Debido al carácter de las lesiones, esta persona fallece en el lugar", añadió el mayor Díaz, mientras que sus acompañantes resultaron ilesos.